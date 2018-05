José Peña Suazo: “Si hoy puedo cantar se lo debo a ese astro que se llama José José”

Dice que de joven disfrutaba las baladas, entre otros géneros. “Si hoy puedo cantar se lo debo a ese astro, porque cuando quedé sin trabajo y decidí hacer una agrupación, la primera pregunta que me hizo mi famila fue, ¿pero tú no eres cantante? y le respondí que podía aprender... Yo compré un disco de José José y empecé a cantar sus canciones... eso me sirvió de entrenamiento”, recordó.

El concierto

No retar a los demás

Peña Suazo consideró que las personas no deben tratar de retar a los demás cuando se trazan una meta. “Uno debe tratar de ponerse retos porque eso te motiva, hace que te prepares para tener más conocimiento de la aventura en la que te vas a embarcar. Que la gente sepa que un joven que comenzó hace 24 años, que no era cantante, hoy logró su meta, por los retos que me he ido poniendo”, reflexionó.