$!Justin Bieber pasa por profunda depresión; pide a sus fans que oren por él

La estrella de la música pop Justin Bieber está atravesando por una profunda depresión, así ha asegurado el propio artista en una entrevista con la revista Vogue, además de otros medios internacionales que informan de su carrera.

El intérprete de 25 años que está casado con la modelo Hailey Baldwin, de 22 años, se ha mantenido alejado de las redes sociales desde hace un tiempo, pero este domingo, con una fotografía orando junto a Kanye West y otra persona, escribió un mensaje motivacional y de fe para sus seguidores, instándoles a que sigan orando por él.

“Solo quería mantenerlos informados un poco, espero que lo que yo estoy pasando resuene con ustedes. He estado luchando mucho. Me siento súper desconectado y extraño. Siempre me recupero, así que no estoy preocupado, solo quería acercarme y pedirles que oren por mí. Dios es fiel y sus oraciones realmente funcionan, gracias... La temporada más humana en la que he estado enfrentando mis cosas de frente...”.

El artista sigue batallando con esta enfermedad. Por causa de la depresión, en 2017 tuvo que suspender su gira “Purpose”.