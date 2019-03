Kany García confirmada para Premios Soberano

View this post on Instagram

Estamos felices de confirmar la participación de la multipremiada cantautora Kany García (@kanygarcia) ?? en #PremioSoberano2019✨ Cervecería Nacional Dominicana (@cerveceriadom), 35 años fomentando lo mejor del arte junto a @acroarterd. Transmisión en vivo por @TelemicroHD #TamoEnSoberano