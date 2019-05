$!Karol G y Anuel AA se ríen de los que piensan que su relación es una estrategia de marketing

Karol G y Anuel AA no entienden como en un mundo que necesita tanto amor haya gente que se moleste porque ellos hacen partícipes a sus fanáticos de su amor a través de las redes sociales.

“Yo pienso que en un mundo con tantas guerras y falta de amor, hacen falta más demostraciones de afecto entre las parejas como hacemos nosotros”, dijo Anuel AA durante un encuentro con la prensa a propósito de su participación en los premios Heat 2019.

Su novia, la también cantante urbana Karol G, aseguró que les causa risa los comentarios de algunas personas sobre su relación.

A quienes cuestionan la relación Anuel AA les envió un mensaje contundente: “Que digan lo que quieran. Lo importante es que tenemos una bonita relación y que estamos felices. Que yo la amo y ella me ama. Lo importante es que nuestras familias nos aman también y conocen cómo es nuestra relación a lo interno”, enfatizó.

Mientras Karol expresó: “Cuando decidí que quería dedicarme a esto de la música sabía que iba a ser criticada, y es muy aburrido asumir un papel que no es real, no podría hacerlo. Lo que pasa es que conocí a una persona que me hace sentir bien, y por qué no mostrarlo. La industria quiere obligarte que como artista te comportes de una manera determinada, y al menos yo no soy así. Estoy cómoda en mi relación y lo muestro”, sentenció.

“En realidad la gente creo que sabe que existe un compromiso, que estamos viviendo un lindo momento como pareja. Simplemente les mostramos a la gente que teníamos algo y la gente se conectó, y se ha sentido inspirada de alguna manera. Tenemos una relación muy especial “, aseguró la artista colombiana, aclarando que por el momento no tienen planes de boda, pero que le gustaría tener un hijo con el boricua al que llamarían Emmanuel.

Sobre su concierto en Santo Domingo

Emocionada Karol detalló: “Es la primera vez que vamos a cantar ambos aquí. Yo no he cantado todavía, y Anuel tuvo la oportunidad de ser el invitado de Romeo Santos en uno de sus shows, pero es la primera vez que la gente podrá vernos juntos en concierto. Yo creo que es una experiencia única. La gente tiene que ir al evento “Culpables”, porque siento que va a pasar mucho tiempo para que una pareja de artistas hagan un concierto como el que tenemos, que no se puede explicar y que la gente tiene que ir a vivirlo”.