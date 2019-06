$!Kylie Jenner desmiente a Álex Rodríguez y él se disculpa

Álex Rodríguez ha causado una polémica sin proponérselo. En una entrevista con Sports Ilustrated, el expelotero expresó que durante la celebración del MetGala en Nueva York, él y su prometida Jennifer López se sentaron cerca de las Kardashians y cenaron juntos.

Rodríguez dijo que durante el compartir Kylie Jenner, la menor del clan Kardashian-Jenner, estuvo hablando de su línea de maquillaje, de las redes sociales y de lo rica que era.

Kylie es la “la millonaria más rica de la historia “hecha por sí misma”, según la revista Forbes al amasar una fortuna de US$900 millones en la línea de cosméticos “Kylie”.

Sin embargo, Jenner acudió a Twitter a desmentir la información. “No. No lo hice. Nosotros solo hablamos de la serie “Juego de Tronos”.

Ante esta corta, pero contundente respuesta, Álex Rodríguez también acudió a Twitter y compartió el tuit de Kylie, agregando que ella está en lo cierto. “OMG, eso es correcto @KylieJenner!! Fui yo hablando de ti y de tu línea de maquillaje y de lo mucho que te aman mis chicas. #GOT #respeto”.

Aunque A-Rod no habló mentira de lo rica que es, quizás no recordó del todo la conversación.

El expelotero y empresario agregó en la entrevista que en la mesa de la Gala del MET estaban sentados el actor Idris Elba -al que él se refirió como “el chico negro de The Wire”, la diseñadora Donatella Versace, “una cantante”, cuyo nombre no recordó y el actor de Crazy Rich Asians, Henry Golding, al que describió como “un caballero asiático” por no recordar el nombre.

En Twitter, muchos usuarios han dicho que la respuesta de A-Rod pudo ser en un tono sarcástico.

Aquí las respuestas por Twitter