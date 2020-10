La ausencia de los urbanos criollos en los Premios Grammy Latino

Pese a que en el año 2019 la consigna era “Sin reguetón no hay Latin Grammy”, este difícil año 2020 los artistas urbanos internacionales de Puerto Rico y Colombia resultaron los más nominados en la 21 entrega de los Premios Grammy Latino , que se llevarán a cabo el próximo 19 de noviembre y transmitido por la cadena Univisión.

Inscripción en la Academia Latina de la Grabación

El periodista José Antonio Aybar, expresidente de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) y miembro votante del Grammy Latino, al ser abordado sobre el tema por el periodista José Peguero para su canal de YouTube, explicó que los Grammy premian la calidad del disco y las canciones. No premian las ventas ni la difusión.

“Los discos para ser tomados en cuenta por la Academia, deben ser propuestos o por las disqueras o por los representantes del artista o por un miembro de la Academia”, dijo.

Agrega: “¿Por qué la ausencia? Podría ser por dos cosas, primero porque ningún disco o canción de un reguetonero dominicano haya sido sometida o porque fue sometido, pero el jurado evaluador entendió que no cumplían con los requisitos”, argumenta Aybar.

El periodista hizo énfasis que a la hora de la votación tiene mucho peso la cantidad de miembros de la Academia que votan en una determinada categoría si son del país oriundo de ese artista.

Pero aclara: “esto no significa que cien por ciento pese, porque si yo voto en una categoría donde hayan colombianos, boricuas y dominicanos, y el tema de un dominicano a mí me parece que está por debajo en cuanto a la calidad, pues se supone que yo debo votar por eso, por la calidad, no porque sea dominicano. A la hora de elegir lo que pesa es la calidad del disco o del tema”, reflexionó el también editor de espectáculos del periódico El Nacional.

Otra cosa importante y quizás lo primordial es que los exponentes deben estar inscritos en la Academia Latina de la Grabación. Además de la unidad del movimiento.

El cantautor Pavel Núñez ha sido nominado en varias ocasiones y se refirió a la ausencia del género urbano en una entrevista concedida al programa “El Despertador”.

“Yo creo que a pesar del éxito que tiene la música urbana en la República Dominicana, entiendo que deberían hacer un análisis porque están muy ensimismados. Por ejemplo, en Puerto Rico los artistas se manejan como un producto industrial. No importa el género, ese es el tratamiento que le dan. Al día siguiente de estrenar una propuesta se difunde de inmediato por todos los medios”, comentó.

Agregó que esa es una desventaja que tienen los intérpretes urbanos locales.

“Ahí se han descuidado un poco, aunque muchos de ellos tienen una muy buena aceptación internacional. Están trabajando en otros mercados, pero entiendo que su trabajo de relaciones públicas no lo llevan como se debe”, puntualizó el artista.

En tanto que Santiago Matías “Alofoke”, que tiene una de las plataformas mas importantes de promoción de los urbanos, argumenta que la razón, a su juicio, es que muy pocos están registrados en los Grammy.

“Aquí los urbanos, en el 99% de los casos no están inscritos, por lo que no hay un bloque fuerte de miembros votantes, como artistas, productores, compositores... Esto impide que seamos potencia. No existe organización”, expresó Matías a José Peguero.

Pese a que su plataforma logra altos números de reproducciones de contenidos sobre el movimiento urbano y la gran cantidad de artistas que promueven, esto no se traduce en un trabajo visible en nominaciones.

Es por eso que, tal y como se ha precisado anteriormente, la calidad debe imponerse.

Para el locutor radial Luinny Corporán, quien se especializa en la música urbana a través de “El show de Luinny Corporán” por MixX 104.5 FM, tiene otra opinión.

Para él, los urbanos deben verificar sus conexiones. Entiende que no basta con el ritmo y las letras, también influye su equipo de trabajo y las relaciones públicas.

“No es un tema solamente de la música, para estas premiaciones hay un equipo de trabajo que debe ponerse en contacto con la Academia y presentar lo que hizo el artista en el año", dijo.

Asimismo, Corporán sostiene que los artistas de este movimiento deben pensar más en álbumes que en sencillos.

“Aquí hay pocos artistas urbanos que trabajaron álbumes. Y para nadie es un secreto que los muchachos están enfocados en el dembow, y se deben explorar nuevos ritmos, como el dance hall y reguetón. Esto y lo mencionado anteriormente radica en la razón de la ausencia”, comentó a Diario Libre.

Dice que se debe seguir trabajando la calidad en la música, la proyección en su imagen y manejar las cosas de forma mas organizada.

“Si no envían sus trabajos nadie lo va a saber”, concluye Luinny Corporán.

Mientras tanto, los exponentes Bad Bunny, Ozuna, J Balvin, Anuel AA, Rauw Alejandro y Karol G se disputan las principales categorías el próximo 19 de noviembre.