$!La combustión entre los Ramones y el productor Phil Spector sube a escena

La grabación en 1979 del disco más vendido del grupo Ramones, “End of the Century”, bajo la producción del volátil y visceral Phil Spector, fue resultado de un explosivo proceso no exento de mitos y cuya historia sube al escenario del Broadway Playhouse de Chicago.

“Me gustó la idea de esta banda, que solía pasar unas dos semanas en grabar un álbum, trabajando con el productor más exigente de todos los tiempos, que suele pasar dos semanas en una sola canción”, explicó a Efe el actor John Ross Bowie, escritor de la obra “Four Chords and a Gun” (”Cuatro acordes y un arma”), que se estrena el sábado en Chicago.

La puesta retrata los entretelones de la grabación del quinto disco de estudio de la banda e íconos del movimiento punk en EE.UU., un proceso que involucró manipulación, luchas violentas y un amargo triángulo amoroso, en un montaje que, aunque incluye un minirecital de 20 minutos con canciones de los Ramones, no es un musical al uso.

“Queremos que la gente entienda que no va a ver ‘los Ramones a lo Jersey Boys’”, aclara John Ross Bowie, sin querer restar el encanto de los musicales de corte nostálgico como “Mamma Mia”.

“Four Chords and a Gun” se centra en un momento y lugar muy específico, el cual ofrece un terreno fértil para el drama y muestra “cuánto trabajo supone una obra de arte”, recalca el dramaturgo.

John Ross Bowie es conocido por encarnar a Barry Kripke, un personaje recurrente en la serie “The Bing Bang Theory”, un hito de la televisión y protagonizada por personajes en los márgenes, “que habrían estado en la periferia de otros programas” pero que en el show se declaraban a sí mismos “nerds”.

En los Ramones, señala, hay también algo “muy dulce y simplista”.

“Están estos cuatro tipos duros, con su postura de delincuente juvenil, cuando en realidad el único delincuente genuino era (el guitarrista) Johnny. Los otros eran un poco dulces”, unos jóvenes de Queens que solo querían vivir su juventud y “destilarla en su sentido más puro”, explica Bowie.