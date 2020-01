$!La fuerte competencia a Mejor artista nuevo de los Premios Grammy 2020

Luego de llevarse dos Grammy Latinos, el maestro dominicano Juan Luis Guerra también celebra su nominación al Grammy en la categoría de mejor álbum tropical con su disco “Literal” con los también laureados Luis Enrique + C4 Trio (“Tiempo al tiempo”), además de Marc Anthony (“Opus”), el dominicano Vicente García (“Candela”) y Aymée Nuviola (“A Journey Through Cuban Music”).

En concreto , Black Pumas, Billie Eilish, Lil Nas X, Lizzo, Maggie Rogers, Rosalía, Tank And The Bangas y Yola son los nominados a mejor artista nuevo.

La española Rosalía no puede ocultar su felicidad de ser nominada a los Grammy americanos en esta categoría y en el de mejor disco latino de rock, urbano o alternativo por su álbum “El mal querer” luego de arrasar en los Grammy Latinos.

Lizzo

Este año se le pudo ver en la película “Hustlers” junto a Jennifer Lopez. Sus temas son “Truth Hurts” y “Good As Hell”.

La cantante y rapera revelación Lizzo fue nombrada Artista del Año por The Associated Press. También fue nombrada Artista del Año por la revista Time.

Billie Eilish

Lil Nas X

Rosalía

Maggie Rogers

Tank And The Bangas

Activo desde 2011, “Tank and the Bangas” es una banda de R & B / Fusión, basado en New Orleans, formada por Tarriona Ball, A.K.A Tank”, cantante y poeta. La banda tiene la capacidad de variar su música de clássic soul, funk, hip-hop, reggae y rock. Uno de sus temas es “Nice Things”.