La preocupación de Ramón Orlando: "¿Van a dejar que muera la música de Johnny Ventura?"

"Lo hemos enterrado y ¿también vamos a enterrar su música?". Con esta preocupacion el destacado cantante y musico Ramón Orlando se dirigió a sus seguidores un día después del sepelio del legendario artista Johnny Ventura, fallecido el pasado miércoles a los 81 años y despedidoel sábado 31 de julio por el pueblo dominicano que lo lloró desde el Palacio de los Deportes hasta su última morada, en el cementerio Cristo Redentor.

Según el análisis del intérprete de "No hay nadie más" en un video de unos seis minutos, el Caballo Mayor se preocupó en vida por la difusión del merengue y, a pesar de que el merengue y la bachata fueron declarados Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, solo unas cuantas emisoras tocan de forma permanente nuestros ritmos autóctonos.

"¿Veo una cosa por ahí dizque Ley de Música, pero usted no puede obligar a otros lo que usted no hace en su casa. Quieren (con la ley) obligar a las emisoras a que toquen 50% de música dominicana, pero yo le voy a decir una cosa: el Gobierno tiene cuatro emisoras, pregunte cuál de ellas toca merengue?", se cuestionó el artista.

"Usted va a meterle ley cuando usted no hace... el Gobierno tiene cuatro emisoras, toy' voceando eso hace mucho tiempo y no me hacen caso. Esto es un país rarísimo", reiteró.

Le pidió al presidente de la República, Luis Abinader, que dos de esas emisoras sean 24 horas de merengue y bachata "para que el pueblo tenga donde escuchar a Johnny Ventura".

Ramón Orlando valoró los reconocimientos en vida que mereció el intérprete de "Merenguero hasta la tambora" y los que recibirá de manera póstuma, pero teme que "nadie se acuerde de Johnny".

Trujillo apoyaba el merengue

Se refirió al apogeo del merengue durante la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo.

"No puede ser que el héroe del merengue siga siendo Trujillo por Dios. El único que dijo 'aquí hay una música, esa es la música de nosotros, el merengue y la llevó pal' Palacio y era el primero que la bailaba. Todos los presidentes que han venido yo no sé si se hacen los bobos o los locos, no es posible que siga siendo ese señor el príncipe de la música, eso es una cosa increíble...

Qué quería Johnny Ventura, pregúntese, ahh, un busto, muy bonito, merecido, pero orita muere otro de los grandes y van con la misma cosa. ¿Qué quiere Cuco Valoy, Wilfrido Vargas, Sergio Vargas, Eddy Herrera, Fernandito Villalona, Los Hermanos Rosario, Pochy Familia, Milly Quezada, Toño Rosario, que le hagan una cosita bonita y le entierren su legado?", concluyó.

Milly y Fefita reaccionan

Este video encontró respuesta en Milly Quezada, la "Reina del merengue", quien pidió que se defienda la música dominicana.

"¿Será posible que enterremos el merengue junto con el Caballo? pregunta Ramón Orlando y yo dijo ¡noooo, no no! ¡que su obra musical no muera!".

Orlando le respondió: "Mi amada Milly, ojalá y despertemos antes de que sea muy tarde. Que podamos tenerte y ver que tu esfuerzo y la gloria que has dado a esta nación no ruede por el piso como estamos haciendo hasta hoy, olvidando nuestra identidad. Te bendigo y te amo".

Al igual que la veterana merenguera típica Fefita la Grande, quien compartió el video. "Yo estoy de acuerdo contigo, Ramón Orlando, completamente".

Por años Sergio Vargas ha manifestado el mismo parecer que Ramón Orlando. Se queja de que en otros países toquen más la música criolla.