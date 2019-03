El regreso del sol de méxico

Su voz ha dado vida a las baladas más icónicas en español, y aunque es difícil desprenderse de un pasado tan exitoso, Luis Miguel regresó a los estudios de grabación tras siete años para el disco que le da nombre a su tour, ¡México por siempre!, álbum en el que rinde tributo a su adorado México con música ranchera, por lo que no es de extrañar que haya logrado ventas que le merecieron tres discos de platino.

Noche para fanáticos

Los que se espera

Para esta noche Luis Miguel tiene un gran compromiso con el público, pues hay mucho que demostrar y muchos escépticos que convencer. Los rumores en torno a su voz no dejan de circular, por lo que es ahora o nunca para Luis Miguel, quien no se libra de la controversia por mucho que pasen los años.

Los éxitos

Aunque se espera que cante las canciones de su más reciente disco, para el país el productor del concierto, Saymon Díaz, aseguró que esas canciones históricas no faltarán. No habría un concierto de Luismi sin “La incondicional”, “Entrégate”, “Hasta que me olvides”, “La bikina”, “Culpable o no”, “Cuando calienta el sol” o “Reloj”.