Lady Gaga y Ariana Grande lideran las nominaciones de los MTV Video Music Awards 2020

Lady Gaga y Ariana Grande lideran las nominaciones de este año a los premios MTV Video Music Awards (VMA) con nueve candidaturas cada una, incluido su éxito conjunto “Rain On Me” que podría alzarse como vídeo y canción del año.

Los importantes galardones, que celebrarán una gala sin público el 30 de agosto en Nueva York, han anunciado este jueves sus nominaciones y han añadido dos categorías diseñadas específicamente por la pandemia del coronavirus: Mejor vídeo musical desde casa y actuación en cuarentena.

Tras Lady Gaga y Ariana Grande se han situado Billie Eilish y The Weekend, con seis candidaturas cada uno, y Taylor Swift, con cinco menciones ya que su aclamado último trabajo, Folklore, se lanzó fuera de plazo.

J Balvin arrasa entre los latinos

Entre los latinos, J Balvin ha recibido cuatro nominaciones, tres a mejor vídeo latino y otra por su colaboración con Black Eyed Peas en “Ritmo (Bad Boys For Life)”.

Por categorías, los candidatos a mejor videoclip del año son, además de “Rain On Me”: “Everything I Wanted” de Billie Eilish, “Blinding Lights” de The Weekend, “The Man” de Taylor Swift, “Life Is Good” de Future ft. Drake y “Godzilla” de Eminem ft. Juice WRLD.