Los Backstreet Boys lanzan nuevo sencillo y video

La vida ha cambiado mucho durante todo este tiempo para aquellos jóvenes que a finales de los noventa y principios del 2000 volvían locas a las chicas con éxitos como “Everybody”, del álbum “Backstreet’s Back” (1997) o “I Want It that Way” perteneciente a “Millenium”, uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos.

MADRID. La popular banda estadounidense Backstreet Boys cumple 25 años de carrera musical y lo celebra con el lanzamiento de “Don’t Go Breaking My Heart”, un sencillo que se estrena hoy con la idea de “revivir el espíritu del grupo”, explica en una entrevista con Efe Howie Dorough, uno de sus integrantes.

Para el cantante el secreto del éxito y lo que les hace mantenerse unidos es “el amor a la música” y también “el entendimiento y la comunicación continua dentro del grupo”: “los fans pueden ver que desprendemos verdad”.

“Hablamos mucho entre nosotros y siempre nos aseguramos de que todo lo que hagamos nos apasione y estemos felices con cada paso que damos, aunque eso signifique tomar un descanso de vez en cuando o permitir que cada uno realice sus proyectos musicales de forma individual o dedique más tiempo a su familia”, revela Dorough.

Precisamente, el lanzamiento del este sencillo coincide casi en fecha con el lanzamiento del álbum “Millenium” que se publicó el 18 de mayo de 1999, un “pura coincidencia”, subraya.

Producida por Stuart Crichton & Jamie Hartman, “Don’t Go Breaking My Heart” al principio no convencía al grupo: “La canción es muy fresca y moderna pero no estábamos seguros de si sonaba a Backstreet Boys”, asegura Dorough, que opina que “hasta que no se le pone voz es muy difícil saber si es adecuada o no”.

Sin embargo, una vez que grabaron la canción con voz, gustó a todo el mundo y ahora están “muy contentos” porque consideran que es “un gran tema”, que siente que les “representa” y con el que están “cómodos”.

La banda está concentrada ahora en este sencillo pero continúa trabajando y escribiendo canciones para sacar un nuevo álbum que verá la luz “en algún momento de este año”: “No queremos lanzarlo hasta estar completamente seguros de que está listo. Así es como somos, nunca terminamos un álbum hasta estar cien por cien seguros de que está bien”.

En 2018, los Backstreet continuarán con sus actuaciones en Las Vegas, que seguirá siendo su residencia durante julio, agosto, octubre y noviembre, aunque Dorough adelanta que para 2019 tienen pensado “realizar una gira mundia”. EFE