$!Los conciertos que trae el 2020

A pesar de la crisis económica, el 2019 fue un año en el que se presentaron más de 80 artistas internacionales y en el que los locales no se quedaron atrás en cuanto a grandes montajes. A pesar de que el 2020 será un año muy político, ya el escenario artístico se calienta con el anuncio de que grandes estrellas estarán visitando el país.

Decir adiós a un grande de la canción como José Luis Perales no es fácil. Por suerte para los dominicanos, el astro de la canción no dejó fuera al país de esta gira de despedida en la que entregará lo mejor de su repertorio, canciones que nunca nos dejarán aunque Perales abandone los escenarios, o por lo menos las grandes giras. Una gira en la que Perales presenta también su nuevo trabajo, “Mirándote a los ojos”, compuesto por tres discos: “Recuerdos”, que reúne sus grandes éxitos; “Retratos”, con diez temas escritos para otros artistas, y “Melodías perdidas”, con diez canciones especialmente queridas para el autor. Proyecto que incluye una película documental, “Algo nuevo que contarte”, un recorrido por la trayectoria de más de 50 años de Perales (Castejón, Cuenca, 1945), con millones de álbumes vendidos y más de cien disco de oro y de platino.

“Me siento sumamente emocionada con este evento, ya que me brinda la oportunidad de compartir con muchos de mis grandes amigos del arte. Y más emoción, es poder homenajear al gran maestro Tito Puente, al igual que otras grandes luminarias”, expresó La Duke, quien promete una noche memorable a todo su público.

Gwen Stefani, Isle of Light 2020

El Festival Isle Of Light pautado para el próximo año. La artista principal del evento será la cantante, compositora y diseñadora de modas Gwen Stefani, también vocalista de la banda No Doubt. Con relación a la primicia para el país, Carlos Aybar, gerente general de Mishu, expresó: “Gwen Stefani es una súper estrella con un arrastre multi-generacional como pocos artistas vigentes en la actualidad y el show que trae está basado en su Show-Residencia de Las Vegas ‘Just A Girl’ con un repertorio que abarca toda su carrera incluyendo los éxitos alcanzados con la agrupación No Doubt. Estamos seguros que los dominicanos vivirán una experiencia única y muy memorable”.

Sábado 14 de marzo, Faro de Punta Torrecilla, Sans Souci

