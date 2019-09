¡Ahora sí! Manny Cruz en concierto

Boletas en mano, los fanáticos de Manny Cruz estaban contando las horas para cantar y bailar todas las canciones de su ídolo, sin embargo, la amenaza de la llegada al país de la tormenta Dorian impidió el encuentro entre el artista y sus seguidores.

Pero, como las aguas siempre vuelven a su cauce, ahora sí todo está preparado para el espectáculo del cantautor dominicano.

El concierto que estaba previsto para el día 30 de agosto en Hard Rock Live de Blue Mall, se realizará finalmente este sábado 14 de septiembre.

El cantante habló para Tiempo Libre sobre las novedades del show enmarcado en su gira “Sabes enamorarme Tour”, entre otros aspectos de su carrera.

“Vienen muchas cosas, primero este concierto del próximo sábado que da apertura a esta gira que voy a tener con Sabes Enamorarme Tour, empezando aquí en Santo Domingo”, señaló emocionado Cruz.

Y continuó: “Tendremos invitados especiales, estará mi hermano Daniel Santa Cruz, Mark B, Martha Heredia, Sergio Vargas, con quien estaré por primera vez en un escenario, que para mí es un sueño hecho realidad, y se suma Eddy Herrera, con quien tuve el honor de cantar uno de mis grandes éxitos. Estamos preparando un gran espectáculo como inicio de esta gira, que se extenderá a Santiago, Punta Cana, Puerto Plata, La Vega, Miami, Nueva York, Boston y Nueva Jersey. Estos son los lugares que hasta ahora tenemos confirmados”, reiteró el también compositor detallando que próximamente dará a conocer las fechas de cada lugar.

Durante la conversación también se refirió a sus nuevos proyectos. “Aparte de estos conciertos vienen temas nuevos como el que estoy promocionando junto a Eddy Herrera titulado “No me lo creo”, además estoy produciendo mi nuevo disco, mi segundo álbum de estudio. Estoy muy contento con todo lo que he logrado hasta ahora, tengo siete canciones casi listas, me faltan unas cuantas y muchas cosas más, proyectos personales también, la verdad es que estoy feliz en este punto de mi vida”, dijo el cantautor agradeciendo a Dios lo que califica de bendiciones.

El cantante, quien también es uno de los concursantes de Masterchef Celebrity, admitió que por todos estos proyectos no está dedicando el tiempo que quisiera a su familia.

“Manejando para acá yo decía: yo tengo que coger un break porque yo casi no paro en la casa. El tiempo en el que quiero compartir con mi niño se me dificulta mucho, llego en la noche con tantos compromisos, tengo que buscar un balance. Trato de hacerlo, pero a veces se complica como en estos días”, reflexionó, sin embargo, agradeció tener mucho trabajo.

Visión de la música

Manny Cruz hizo un llamado a mejorar la calidad de las letras, independientemente del género. “Creo que se pueden hacer cosas interesantes con buen ritmo y buenas letras”, dijo, y agradeció que los artistas lo vean como un referente de calidad y relevo del merengue.

Sobre su experiencia en Masterchef Celebrity aseguró que el vivir solo por mucho tiempo le ayudó a tener una noción. Calificó la experiencia como única y enriquecedora donde compartió con grandes figuras a las que admira. “La pasé genial”, argumentó.