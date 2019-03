$!Manny Manuel se siente avergonzado por comportamiento tarima

El cantante puertorriqueño Manny Manuel reveló que estaba avergonzado de lo acontecido durante su presentación en Islas Canarias, Tenerife, donde fue bajado de la tarima por los organizadores ante su incapacidad de seguir cantando.

A través de su cuenta de Facebook confesó que sentía “tristeza, vergüenza y angustia” por el hecho y expresó que el es único responsable. “Nada se ha acabado, comienza una batalla mucho más fuerte”. “Voy a trabajar duro, por mí y por ti, que me quieres tanto”, proclamó.

“Es brutal lo que he sentido, dentro de la situación, de la cual me hago totalmente responsable. No me estoy desligando de lo que sucedió. Pero quiero aprovechar para dar las gracias por la comprensión, por el cariño y el apoyo que me han dado, también por parte de aquellos que no han escrito cosas tan bonitas, se lo agradezco igual, porque entiendo su sentir, su decepción, su coraje. Sus comentarios me hacen fuertes, me hacen pensar y recapacitar”, señaló el artista quien dijo extrañar a su familia.

Cuando la alcaldesa de la localidad subió al escenario para pedirle que terminara su actuación luego de que la multitud lo acusó de estar ebrio. Sus demás conciertos fueron cancelados.

Manny Manuel aún se encuentra en España a pesar de que sus familiares le han pedido que regrese a Puerto Rico.

Video subido en su cuenta de Facebook