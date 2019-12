Manuel Jiménez alista el estreno de su nuevo disco

Jiménez entregará un repertorio nuevo a sus seguidores. “Escribir no lo asumimos como un trabajo, no nos cansa. Es mi pasión y al final me divierte. Es lo mismo que sucede con la política, que lo hago con pasión”.

Del disco

Conciertos

El público de Nueva York tendrá el privilegio de escuchar en directo algunos de los títulos nuevos de Jiménez. “Haremos dos conciertos. El 4 de diciembre estaremos en Manhattan y el día 6 lo presentaremos en New Jersey, aunque no descartamos hacer uno en Boston. Allí estrenaremos las dos canciones, pero la presentación del disco en el país será en una actividad en Casa de Teatro”, indicó.

“Soy de Santo Domingo Este. Allí he desarrollado mi carrera artística y política. Mis hijos nacieron allí y lo menos que puedo aspirar es a aportar a la construcción de una verdadera ciudad, administrada con buen rigor. Una ciudad con un plan para desarrollarse. Santo Domingo Este puede ser una ciudad turística, con un gran desarrollo comercial porque tiene de todo, pero lamentablemente no se ha podido conducir con un plan”, comentó al tratar el tema político. Manuel Jiménez dijo que la campaña de cara a la contienda electoral que se celebrará en febrero próximo marcha muy bien. Ha hecho más de doscientas reuniones en los barrios en la que han participado representantes de las iglesias y clubes sociales. “Hemos socializado los problemas que nos afectan. Ellos han aportado mucho y sus planteamientos están recogidos en nuestro programa de trabajo para cuando lleguemos a la alcaldía. Soy el candidato oficial del PRM y de una gran coalición que nos garantizará el triunfo”.

Manuel Jiménez comenzó profesionalmente en 1983, sin embargo, su carrera no comercial arrancó en 1976 en organizaciones culturales. Fue integrante del grupo de música experimenta Lucuan del que años después se convirtió en su director.

Los primeros años de Manuel en el arte fueron importante para su carrera. Eso le sirvió para el éxito que arrancó a partir de 1983. “En 1989 fi nominado por Acroarte como cantante del año, discos pegados y una gira de 125 conciertos me dieron el premio y el aplauso del público gracias a la colaboración de grandes amigos que hicieron visible nuestra carrera en los medios de comunicación”, recordó.

Derroche, 26 años después

Con la canción “Derroche” Manuel Jiménez saltó a la fama como compositor. La voz de la talentosa intérprete española Ana Belén lo llevó por el mundo. Los reconocimientos comenzaron a llegar. Premios, aplauso y la grabación hasta en cantonés de su obra musical. “Este mes precisamente cumple 26 años y cuando cumpla los 30 lo vamos a celebrar. Con Derroche y Macho Pérez mi carrera internacional cambió. A esas le siguieron temas como “Con agua de sal”, “Quien no sabe de amor” o “Soy como soy”, la música mía ha caminado bien, no me puedo quejar. Nosotros no hemos consumido nuestra carrera en un corto tiempo como suele pasar ahora, se necesita un proceso de renovación, pero lo más importante para el público es crear el público”, comentó el artista que debutó a los 14 años en el primer Festival de la Nacional de la Canción Estudiantil en 1973.

“Amémonos” fue su primera canción la cual trajo a un festival que se hizo en la capital, para lo que tuvo que trasladarse de su natal Cotuí. “El maestro Rafael Solano no pudo acompañarme con su orquesta porque no traje partituras, pero le buscaron a dos guitarristas y la canté”.

Ley de mecenazgo

En los catorce años que estuvo en el Congreso Nacional promovió muchas legislaciones, entre ellas la Ley de Fomento al Cine y la Ley de Mecenazgo, esta última aprobada hace pocas semanas. “Quiero pedirle al Ministerio de Cultura y al presidente de la República, así como a muchos amigos que le han dado seguimiento al inicio de las operaciones de ley. Esta legislación debería entrar en vigencia en enero. El presupuesto nacional deberá incluir una partida de 10 millones de pesos para abrir sus estructuras para su funcionamiento”.

Mantiene la esperanza de que se comience a aplicar a partir de la fecha indicada. “Estamos hablando de una revolución para la cultura dominicana. Eso implica que una personas física o jurídica podrá disponer del 2.5% de sus impuestos para apoyar la cultura y la Dirección General de Impuestos Internos se lo descuenta de su balance anual