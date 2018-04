Marisela responde a Milagros Germán: “Yo soy muy responsable”

SANTO DOMINGO. La cantante mexicana Marisela fue abordada en el camerino de El Show del Mediodía por la comunicadora Shanty Rosa, donde dijo que no es una persona irresponsable, como la calificó anoche Milagros Germán luego de que llegara tarde al programa Chevere Nights, lugar de su presentación en la tv, además de tener el pelo mojado, sin maquillaje y con una vestimenta no adecuada, de acuerdo con lo expresado por la Diva al término de la emisión del miércoles.

A continuación, las palabras de Marisela: “(sic) Que pena que pena que la señora Milagros haya hablado así de mí. Cuando me vio que estaba frente a ella, se me hace un poquito no profesional decir cosas así. Lo siento mucho porque si es cierto, estuve ahí casi una hora en el camerino cambiándome porque mi ropa se quedó en mi maleta en el aeropuerto, nunca llegaron. Así que yo con respeto traía pantalón de swet; no quería entrar porque me dijeron que era algo elegante pero...Bueno, ya después que la vi dije -yo podía haber entrado con mi suéter y todo-”.

Cuando Rosa le preguntó si Milagros se "pasó de la raya", ella replicó: “Es que no me conoce. Perdóname pero yo soy muy responsable, amo a mi público, estoy aquí desde muy lejos para estar con ellos. No fue mi intención, pero tampoco yo hablara mal de ella”.

Germán dijo anoche que “la artista es una irresponsable que sabiendo que tiene este compromiso desde hace un mes, que creemos que sabe que tiene este compromiso porque es un programa de televisión que tiene que respetar porque llega a su público”.