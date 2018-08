Martha Heredia recibe apoyo de sus colegas para su concierto “Entre Amigos”

SANTO DOMINGO. Manny Cruz, Pavel Núñez, Mark B y el cantante chileno Rubén Álvarez expresaron su apoyo a la cantante Martha Heredia que el próximo jueves 30 de este mes regresará a la escena profesional con el concierto “Entre Amigos” que protagonizará en Hard Rock Live.

Los intérpretes expresaron su solidaridad al participar la noche de este lunes en un encuentro con la prensa previo al concierto que protagonizará Martha Heredia y en el que participaran.

Núñez comentó que se siente complacido de poder contribuir con el desarrollo de Martha Heredia en esta nueva etapa de su vida. En iguales términos se manifestaron Manny Cruz con el que grabó una canción.

Rubén Álvarez quien llegó desde al aeropuerto al encuentro de prensa, elogió la calidad de Martha y la oportunidad que tiene de retomar su carrera. Ambos adelantaron que grabarán un tema a dúo.

El concierto que está producido por Antonio González, quien además tiene a su cargo la dirección de show que marca el retorno de la ganadora de Latin American Idol luego de que cumpliera una condena por tráfico de drogas.

Martha Heredia invitó a Rubén Álvarez a su concierto a razón de que fue el concursante con quien mayor compenetración alcanzó durante su estancia en Argentina, donde tuvo lugar la edición 2009 del Latin American Idol, con el fin de recrear en Santo Domingo un poco lo que se dio en Buenos Aires hace nueve años.

“Me siento muy contenta con el respaldo que mis colegas artistas me han dado en esta iniciativa que emprendo y ver que a todos los que he invitado me han dado el sí, incluyendo a Rubén quien viene a estar con nosotros en esta experiencia. Mi público podrá verme en un concierto que mostrará todo de lo que soy capaz en el escenario para reconfirmar el regreso”, expresa la cantante de la canción “Para toda la vida”, tema con el cual logró cautivar a las audiencias a principio de este año.

En el concierto también actuarán Don Míguelo y Kiara Franco.