Martha Heredia sigue con pasos firmes en segunda oportunidad

Santo Domingo. Martha Heredia protagonizará mañana un concierto que marca su retorno a la escena musical, luego de cumplir una condena por narcotráfico en Santiago.

“Entre amigos” da título al concierto en el que estarán Manny Cruz, Pavel Núñez, Mark B, Kiara Franco y Don Miguelo.

La ganadora del Latin American Idol que procura su espacio en el gusto del público aseguró a DL que está muy agradecida de la oportunidad que le ha dado la sociedad y particularmente sus familiares y amigos.

“Estoy muy feliz, con muchos nervios... contenta de sentir que la gente me está apoyando. Desde que hice un encuentro con la prensa me enfoqué en mi carrera”, indicó. Heredia compitió con el chileno Rubén Álvarez, con el que espera hacer un dúo, y vino al país para compartir con ella en el concierto. “Tenerlo aquí es un apoyo... una sensación de que las cosas buenas no pasan una vez en tu vida, pueden volver a ocurrir, sin duda una gran soporte para mí”.