¡Más mujeres en Marvel!

“La mujer está en un momento en el que hay muchas puertas que se están abriendo, pero no todas”, señala durante una entrevista con Efe en Miami.

En 2020 los dos filmes de Marvel que llegarán a las pantallas, “Black Widow” y “Eternals”, están dirigidos por mujeres: la australiana Cate Shortland (Somersault, Lore y Berlin Syndrome) y la chino-estadounidense Chloé Zhao (Songs My Brothers Taught Me y The Rider), respectivamente.

“Lo importante es que he continuado empujando para que tuviéramos directoras, que tuviéramos mujeres que pudieran hacer y contar historias”, señala la responsable de producción.

En esos dos largometrajes, las mujeres también ocupan un papel destacado en el reparto.

Angelina Jolie y Salma Hayek son las estrellas de “Eternals”. La actriz mexicana interpretará a una madre con poderes, mientras que la estadounidense dará vida a una guerrera ancestral.

Por su parte, Scarlett Johansson, que ya ha participado en seis proyectos de Marvel, protagonizará “Black Widow” en el popular papel de la viuda negra.

A pesar de que ocupa uno de los cargos directivos de mayor responsabilidad en una de las empresas más reconocidas de Hollywood, Alonso dice que no se considera “una súper mujer”.

“Ser madre sí es ser una súper mujer y, en ese sentido, todas las madres y todos los padres lo podemos ser”, recalca Alonso, que ha estado en el sur de la Florida para promocionar el lanzamiento de “Avengers: Endgame” en DVD y Blu-Ray.