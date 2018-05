Miguel Del Villar con su concierto íntimo para las madres

SANTO DOMINGO. Este miércoles 23 de mayo, el cantautor Miguel Del Villar, presentará su concierto íntimo con su banda en vivo y un repertorio de canciones de amor y desamor con arreglos modernos para disfrutar de una noche de encuentros que celebrará con las madres dominicanas en Micro Teatro Santo Domingo.

“Estoy sumamente contento de poder compartir con el público, especialmente con las madres este concierto que presentamos en el 2014 en diversos lugares de Santo Domingo y que me lleno de mucha alegría y hoy regreso con un show mucho más maduro y con nuevas canciones que van a hacer vibrar de emoción a quienes me acompañen esta noche, pues son canciones que todos amamos y que de alguna manera sé que les ha tocado la vida de cualquier persona como a mí en particular” expreso el artista.

El artista que además es compositor, músico, actor, artista plástico y arquitecto, cuya particular voz siempre se destaca, ha tenido vasta experiencia en el teatro musical dominicano con formación académica del Conservatorio Nacional de Música y Berklee Collage Of Music - Berklee On The Road, dominando diferentes técnicas vocales del Clásico Lírico – Mixtas – Popular Solida y altamente fluida. Su último trabajo cerró con 24 funciones totalmente SOLD OUT del exitoso musical Anchoítas.

El concierto una buena opción para celebrar, se llevará a cabo en Micro Teatro Santo Domingo, Ubicado en la Calle José Reyes 107, Zona Colonial, con un costo de 500 pesos por persona. Boletas a la venta en la boletería de Micro Teatro. Para más información llamar a los teléfonos 809-802-0310 y 849-912-1646.