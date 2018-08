Mozart La Para rechaza que música urbana sea basura

NUEVA YORK. “Sea basura o sea como la gente lo vea, la música urbana es que lo está matando, hasta en países anglosajones, es lo que se está escuchando aunque no la entiendan, eso significa que no es basura”, respondió ayer martes Mozart La Para a este reportero respecto a las críticas contra la mala calidad, el contenido vulgar y la falta de creatividad en la mayoría de producciones de la música urbana, como el reguetón.

El urbano, quien cosecha un en las redes sociales, youtube y otras plataformas de música digital con el tema “Mujeres”, dijo que cada quien tiene su forma de pensar.

“Yo no quepo en ese renglón de cosas negativas y vulgares, no pino ni les digo que cambien, simplemente estoy haciendo lo mío y está funcionando”, agregó el reguetonero.

“Estoy haciendo música positiva, bailable, apta para todos los públicos”, dijo Mozart.

Preguntado si el dúo grabado con el boricua Justin Quiles, no afecta su contrato actual, aclaró que es una canción que está funcionando, “matando” en Europa que en este momento tiene cuatro millones de visitas en Spotify y 14 millones en youtube y no todavía no ha llegado a dos meses.

“No creo que afecte, porque el dúo está rompiendo récord”, añadió el artista.

Mozart vestía ayer en la tarde un suéter con la imagen de la cantante texana de origen mexicano Selena Quintanilla, asesinada el 31 de marzo marzo de 1995 y cuando se le preguntó si proyecta producir música de la artista fallecida, se limitó a decir que “simplemente es un suéter que venden en la tienda”.

En relación al mural dedicado en Santiago de los Caballeros a los merengueros, dijo que los urbanos se lo merecen, “porque ahora mismo, lo que está es el género urbano, lamentablemente, pero todo eso será a su debido tiempo”.

Expresó que “claro, cada género merece un mural porque movemos masas y cada quien necesita algo”.

Dijo que aunque los intérpretes urbanos, sean los número 1, no le molesta lo del mural a los merengueros.

“No, porque con mural o sin mural, yo vivo de la música, pero cuando quieran darnos el espacio, felices y contentos, pero sino tranquilos, el género seguirá igual con mural o sin mural”, añadió Mozart La Para.

El intérprete habló con este reportero en el restaurante 809 del Alto Manhattan, donde concedió entrevistas a programas de televisión especializados en espectáculos.