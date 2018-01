Mucho merengue en el Ultrasupermega Baile del Teatro La Fiesta

Santo Domingo. Miriam Cruz se convirtió en la primera artista en estrenar un tema en el 2018, justo a las 12:40 de la noche. Se trata del tema Señora, escrito para Rocío Jurado por el Cervantes de la música popular en idioma español, Manuel Alejandro y con arreglo en tiempo de merengue de Alfio Lora.

Ocurrió en el Ultrasúpermega baile (¡esos hipernombres que crea el empresario!) del Teatro La Fiesta del hotel Jaragua, que había comenzado dos horas antes, en el agonizante 2017, bajo la producción de Emporio Luis Medrano con el respaldo de la Presidencia de la República y el Ministerio de Turismo, además de varias empresas.

El fiestón, que duró hasta pasadas las 7:00 de la mañana, estuvo sonando música en vivo para dominicanos, venezolanos, cubanos residentes en Miami y puertorriqueños que viajaron especialmente para la ocasión, entre otras nacionalidades.

El gran bailable arrancó cuando salieron a escena Aquiles Correa, Yoryi Castillo y Julio Clemente. Varias cosas sobresalieron esa noche: primero, que Luis Medrano favorece siempre la inclusión del merengue techno típico, que tuvo como representante a uno de sus más relevantes exponentes, Krisspy, el primero en salir a escena. Claro que la noche era párvula todavía, y ni los santiagueros encubiertos sacaron la cara. A tal punto que Krisspy pidió aplausos, que es el mejor pago a los artistas. Y así, poco a poco fue subiendo la temperatura.

Otro participante siendo la noche niña fue Davicito Kada, quien es uno de los artistas del género con mayor potencial de proyección internacional por su indiscutible calidad, a pesar de estar haciendo una salsa con un ritmo trepidante y que por momentos no se entiende, debido a la maña que ha adquirido de ñoñear las letras. Tan así que unas dominicanas residentes en Curazao, que no le conocían, a veces no entendían lo que decía, aunque sí les gustó.

Rubby Pérez hizo un tema nuevo (después de mucho tiempo sin estrenar) que pertenece a la autoría de Ramón Orlando, suena en las radios y llama a la dignidad de la mujer: Ni estúpida ni bruta.

No sería falso decir que el más esperado de la noche fue Toño Rosario (quien le echó un boche a una joven que se le había colado en tarima y estaba parada delante de él “No me dejas trabajar”, le dijo), con su voz más nítida que tiempos atrás hizo sus temas, incluido el merengue más pegado del momento, versión del rock argentino Dale vieja, dale.

El más asediado por las mujeres fue Eddy Herrera, quien llevó merengues de sus 12 discos anteriores y del nuevo A otro nivel, aunque falta montar Sir. Duke

El Mayimbe, fue adorado, como es usual, con una voz notablemente mejorada de un tiempo a esta parte.

Wilfrido Vargas demostró por qué es un maestro de la música, no solo del siglo XX, sino del XXI, con una vigencia aplastante y una frescura permanente en sus propuestas. Tiene un pambiche por ahí, bien escondido..., que mejor no decir nada más.

Kinito fue bien bailado con sus temas esencialmente alegres y alguno de lo que él llama “música cultural”.

El último en tarima, después del sancocho fue Mozart La Para, el rey de las improvisaciones. Después fue la resaca.