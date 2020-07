$!Myriam Hernández confirma las fechas para sus tres conciertos virutales

El incremento de personas fallecidas y contagiadas por el COVID-19 en Chile obligaron a la cantante y compositora Myriam Hernández a posponer la temporada de conciertos que realizaría en junio y julio a través de las plataformas digitales.

La artista que hace varias semanas concedió una entrevista Diario Libre ha confirmado las nuevas fechas para la jornada. Los conciertos serán los días 23, 29 y 30 de agosto en streaming.

"Serán tres espectáculos conceptualmente distintos, en vivo y en directo, sin público. Realizaremos estos conciertos vía streaming en apoyo a www.redalimentos.cl, una gran organización que va en ayuda de familias vulnerables", comentó intérprete de "Huele a peligro", entre otros éxitos.

La cantante se prepara a realizar su primer ciclo de conciertos en línea, ocasión en la que estará acompañada su staff técnico, músicos y coros. "No tendremos público presente, serán tres recitales en streaming realizados bajo estrictas medidas de seguridad, precaución y permisos necesarios para el desplazamiento de los equipos y las 35 personas que trabajarán en la producción", explicó Myriam Hernández.

El concepto

Reveló que la primera presentación será el domingo 23 de agosto con el espectáculo "Myriam: íntima; Encuarentenada" con un formato y repertorio especialmente preparado para la ocasión con éxitos propios y algunas versiones. También antes de cada concierto (20:00 hrs de Chile / -4 GTM) habrá un chat de conversación con Myriam Hernández para los asistentes al concierto (19:40 hrs -4 GMT).

"El segundo concierto del sábado 29 se titula "Lado B" donde la cantante estará revisando algunas de sus canciones favoritas y que son solicitadas por sus seguidores pero que no siempre están en sus giras o que no fueron tan promocionadas. Ahí aparecerá momentos notables de su discografía como "Quiero cantarle al amor", "Tu Boca" o "No te he robado nada" entre otras. Una oportunidad única para sus fanáticos en un momento tan especial para la música", comentó.

El cierre está previsto para el domingo 30 de agosto el tercer espectáculo "Todos los Éxitos" con una selección de temas imprescindibles de su repertorio como "Te pareces tanto a él" y "Peligroso Amor" que han definido la trayectoria de Myriam Hernández en la balada en español y acreditaron a la cantante en el primer lugar del Hot Latin Song del ranking Billboard y a nivel continental. "Quienes adquieran sus tickets para este concierto podrán votar por sus cinco canciones favoritas para armar el set-list", informó al motivar a sus seguidores.

Acceso

El valor de la entrada por concierto es de USD $10 y el abono USD $27 por los tres espectáculos. Entradas disponibles internacionalmente, desde cualquier país, a través del sistema Tickethoy.

Parte de la recaudación será donada a la fundación Red de Alimentos de Chile, así también se estará ayudando a las familias más vulnerables ante la contingencia y crisis actual.

Entradas en Tickethoy.com