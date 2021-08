$!Natti Natasha desea casarse en República Dominicana

La cantante dominicana Natti Natasha y su prometido, el empresario Raphy Pina (Pina Récords) hablaron sobre sus planes de boda y cómo les cambió la vida el nacimiento de Vida Isabelle, el pasado 22 de mayo.

Pese a que no han anunciado fecha ni locación, algo que tiene claro la intérprete de "Criminal" es que desea casarse en su país, República Dominicana. "Me voy a disfrutar esa boda a todo lo que da. Que todo el mundo beba y disfrute", expresó en entrevista exclusiva con People en Español desde la mansión que comparte con Pina en Miami.

Natti nació y se crió en Santiago de los Caballeros, por lo que tiene muchas opciones para elegir en Quisqueya.

Tras convertirse en padres de Vida su conexión es aún más fuerte. "Siempre hemos sido muy unidos, pero hay una ternura, hay otra cosa", expresa sobre su pareja en la entrevista con People en Español.

"Teníamos ya la química, el amor, los fuegos artificiales, pero experimentar con la persona que tú amas tener un bebé es una dicha. Tú lo admiras más", manifiestó sobre Pina, quien es muy activo en las redes sociales y muestra el día a día con sus tres hijos adolescentes, Natti y Vida Isabelle.

La niña es la consentida de la casa. La reguetonera de 34 años define a Mia, Monty y Chingui, los hijos de Pina, como "los mejores hermanos del mundo".

"Cuando yo la conocí me completó de una manera que nada en la vida me iba a completar", dice Natti sobre su bebé. "Me llenó".

"Hay un punto que cuando sigues logrando metas, hay una felicidad personal que falta", dijo la cantante sobre su deseo de ser madre, proceso al que se sometió a un tratamiento de fertilidad, pero afortunadamente resultó embarazada de forma natural.

En febrero del 2021, antes de anunciar el embarazo, Raphy le pidió matrimonio a Natti con una enorme sortija de diamantes.