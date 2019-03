Natti Natasha enciende las redes bailando bachata

La urbana santiaguera Natti Natasha demostró que lleva el ritmo en la sangre al enseñarle al público que fue a verla en su show en el club Belasco en Los Ángeles cómo es que se baila bachata.

Cuando estaba cantando su canción “Quién sabe”, su primera canción de este tipo y que incluyó en su álbum IlumiNatti, la artista se valió del coreógrafo Pablo Pérez para dar unos buenos pasos de bachata, pero al estilo clásico, o como se baila en las barras.

“#Quiensabe si existe una más bachatera que YO ! I don’t think so (No lo creo) #PlatanoPower #fanvideo #nattinatasha”, escribió Natti en el vídeo que compartió en sus redes luciendo un sexy conjunto púrpura.

Los fanáticos no perdieron tiempo en alabarla y decirle que por sus venas corre el ‘plátano power’.

En la reciente entrega de Premio Lo Nuestro, la intérprete de “La mejor versión de mí” se llevó cuatro galardones.

A continuación el vídeo: