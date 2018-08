“Olvidar la balada es perder el 50 por ciento de lo que es hermoso”

SANTO DOMINGO. Sus canciones y su voz son sinónimo de romance, por eso no es de extrañar que a Cristian Castro le preocupe que la música romántica esté desapareciendo paulatinamente. El intérprete que confiesa no es muy amante de las entrevistas, conversó con DL, espacio que aprovechó para reflexionar sobre las redes sociales, el reguetón y el amor.

—Tenías un tiempo alejado de los escenarios y ahora regresas con el “Dicen...tour 2018” Qué novedades traes con ésta entrega?

Tomamos canciones muy lindas de mi carrera y tenemos una orquesta muy hermosa también. Voy a cantar en inglés, canciones de Juan Gabriel, de José José. Vamos a hacer un momento muy lindo. Tenemos una bachata en honor a dominicana y un merenguito. Hay muchas sorpresas, también duetos. Siento que va a ser una noche de reencuentro con los dominicanos, y es que me gusta mucho, volver y visitar ese escenario que tanto quiero. El Hotel Jaragua siempre ha sido tan bueno con nosotros los baladistas. Tengo altas expectativas con este show porque siempre ustedes me hacen crecer y sacar lo mejor de mí y mis canciones. Estoy muy motivado.

—¿Qué sientes al interpretar canciones de José José y Juan Gabriel?

Ellos son muy necesarios, son maestros, creo que hay que preservarlos y trato de conservarlos en cada show mío. Fueron mis padres, mis maestros, gente con una pasión muy grande por el canto y las canciones románticas. Es un momento que pienso que la gente espera dentro de cada uno de mis shows, y que ahora, incluyendo temas de Juan Gabriel, está mucho más enriquecido. Busco recordarles un poquito y seguir adelante con mis canciones. Creo que es importante hacer un paréntesis para la gente que me enseñó tantas cosas, siempre serán una gran inspiración.

—Desde el 2016 no sacas nueva música. ¿Estás trabajando en algo actualmente?

Sí. Estoy trabajando en un disco inédito un poco más bailable. ¡Ya me contagió Enrique Iglesias (risas)! Voy a intentar que sea un poquito más para bailar, no sé si será urbano o reguetonero, no usaría esas palabras porque probablemente no sean la dirección del disco. Pero, definitivamente será más dance que otra cosa. Algo así como “No podrás” o “Lloviendo estrellas”, un poco más movidas. Son canciones lindas que se quedaron en el tiempo y que la gente recuerda con cariño. Quiero hacer un disco recordando todo eso, pero con canciones nuevas.

—Ahora parece que todo es reguetón. ¿Se está muriendo la balada y el romance?

La música romántica no debe morir. Pienso que hemos perdido mucho calor entre los seres humanos en general, el calor de pareja y de romanticismo y de preservar lo bonito, como lo es el romance entre dos personas. Nos hemos olvidado de cómo cambia el mundo con un beso.

—Entonces, ¿crees que a la balada la terminó matando el reguetón?

El reguetón me gusta, no le tengo para nada de miedo. Siempre estoy con ganas de bailarlo y hasta de cantarlo, pero no sé con quién. Es contagioso y realmente se quedará. Pero, nosotros los románticos y la gente del pop seguiremos luchando por nuestras canciones y nuestros discos. Seguiremos adelante con nuestros proyectos. Los romántico no se debe perder, podemos bailar mucho reguetón y otros géneros como nos gustan a nosotros los latinos, pero tiene que haber siempre un momento romántico. Vemos mucho espacio para el reguetón, sobretodo en la radio, pero también debe dársele un buen espacio a la balada y los baladistas. Es importante la magia de la balada no se pierda. Olvidar la balada es olvidar casi el 50 por ciento de lo que es hermoso.

—¿Qué piensas de las redes sociales?

Me quiero conservar como antes, no sé si esto será perjudicial para mi carrera, pero yo prefiero no tener redes sociales. Ya le he dicho a mi mánager que no quiero tenerlas. Se generan a través de ellas muchos comentarios sobre la personalidad del artista y lo que yo quiero es que se involucren más con mi voz, con mi canto, específicamente mis canciones y que no sea tan importante con quién ando o que pasó con mi vida íntima. Siempre queremos saber sobre la vida personal de los cantantes y los actores, pero para mí es más importante que la gente conozca mi música. La verdad es que no las manejo muy bien, siempre que hablo termino diciendo cosas que puede que a mucha gente no le guste. No son para mi las redes.