$!Omega enfrenta nueva demanda judicial

A pocos días de haber llegado a un acuerdo con los propietarios de un establecimiento en Bonao que lo acusaban de no cumplir con un acuerdo contractual, el intérprete de merengue de calle Omega vuelve a enfrentarse a otra demanda.

Esta vez, la empresa Eigthies and More interpuso una querella contra Antonio Piter de La Rosa (Omega) acusándolo también de incumplimiento, alegando un trabajo pagado y no realizado.

Eigthies and More asegura que sufrió pérdidas por 700 mil pesos tras contratar el artista, quien supuestamente incumplió. Agrega que además que afrontan pérdida en bebidas alcohólicas.

Omega se presentó este jueves en la Fiscalía en compañía de su abogado César Ruíz para responder por la querella interpuesta.

El abogado del artista negó las acusaciones, asegurando que no se ha producido ningún incumplimiento debido a que “El Fuerte”, como también es conocido ‘el mambero’, presentó un show de una hora, mientras que Eighties and More alega que el contrato establecía que debían ser dos.

El show denominado “Bonche de Carnaval 2019” se realizó el pasado 26 de febrero, Hard Rock Live. La empresa exige que le sea devuelto los 700 mil pesos que le pagó a “Omega” por la fiesta.