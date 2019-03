Ozuna domina Premios Tu Música Urbano con seis galardones

Al recibir el premio de Álbum del Año en el Coliseo de Puerto Rico José M. Agrelot de San Juan, Ozuna destacó ante la audiencia que no importa lo que una persona haya hecho en su pasado “ni lo que te haya marcado, lo importante es lo que estés haciendo ahora”.

“No importa de donde vengamos, (con) buena música con buen sentido y contenido y que la gente se venga identificada y no ofendida y se están disfrutando toda esa música que estamos creando”, afirmó Ozuna, quien llevará varios de sus premios a los niños enfermos en el Hospital San Jorge en Santurce (San Juan).

“El público sabe que trabajamos con el corazón y el público elige los ‘views’, ‘streaming’ (reproducciones) y la radio. Todos somos ganadores y vinimos a compartir. Nos enfocamos en dar buena música y conectarnos para hacer temas nuevos”, abundó.

Otros artistas que recibieron múltiples galardones fueron Daddy Yankee, con tres premios, al igual que Natti Natasha.

Mientras que el dúo de Wisin y Yandel, Brytiago y Darell lograron dos premios cada uno.

Daddy Yankee recibió el Premio Humanitario del Año, Compositor del Año Internacional y Canción del Año por “Dura”.

Natti Natasha, por su parte, fue galardonada como Artista Extranjera Femenina, Canción artista extranjera por “Sin pijama” junto a Becky G, de cuyo tema también ganó a Mejor Vídeo Urbano Internacional.

Otros siete artistas también fueron reconocidos en la gala de este jueves por su trayectoria: Wisin y Yandel, Ivy Queen, Vico C, Zion y Lennox, Tego Calderón, Tito “El Bambino” y Don Omar.

No obstante, Vico C, Tego Calderón y Don Omar no acudieron a la cita.

Durante los primeros años del género, que nació en los sectores más marginados y pobres de Puerto Rico con influencias caribeñas y sonidos electrónicos europeos, se le conocía como “underground”, ya que la temática de las canciones siempre hacía referencia al sexo y a la violencia callejera.