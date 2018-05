Peña Suazo honra a José José en recital

SANTO DOMINGO. La música del intérprete mexicano José José ha inspirado a generaciones. El aporte a la canción de este astro ha sido tanto, que muchos a través de sus temas aprendieron a cantar.

Precisamente de esa admiración hacia José José puede hablar con toda certeza el merenguero José Virgilio Peña Suazo, quien tiene para mamá el espectáculo “José canta José” hoy día 19 a las 9:00 p.m. en Hard Rock Café Live Santo Domingo.

En el recital, Peña Suazo cantará los principales éxitos del “Príncipe de la canción” bajo la dirección musical del maestro Juan Valdez. Más de 25 temas del repertorio, entre boleros y baladas, y una banda de 13 músicos serán el deleite del público.

En una entrevista con Diario Libre, el músico confesó que “si hoy puedo cantar se lo debo a ese artista, porque cuando quedé sin trabajo y decidí hacer una agrupación, la primera pregunta que me hizo mi familia fue, ¿pero tú no eres cantante? Y le respondí que podía aprender... Yo compré un disco de José José y empecé a cantar sus canciones... Eso me sirvió de entrenamiento”.

“Lo que quedó de mí” fue uno de los primeros temas que aprendió. El líder de la Banda Gorda y conocido por los éxitos “Tú muere aquí” y “Dios me tiene a mí lo mío”, lleva veinticuatro años en el arte y refirió que este concierto pretende documentarlo. “Gavilán o paloma”, “Lo que un día fue no será” y “El triste” son parte de los temas más aclamados de José José que las madres disfrutaran.

El recital es realizado por Producciones LASO, cuya directora ejecutiva, Lorenny Solano, detalló que no es solo un concierto, sino un espectáculo pensado para llegar a los corazones de cada espectador.

Esta noche tienes una cita romántica en HRC.