$!Prince Royce estrena este jueves tema y videoclip de “Morir solo”

La bachata fue escrita por Prince Royce y Yonathan “Mickey” Then; producida por D’lesly “Dice” Lora y co-producida por Prince Royce.

Sigue cosechando éxitos

En los últimos 8 años, el galardonado cantante y compositor multi-platino Prince Royce se ha convertido en una auténtica superestrella, con 17 número unos en la radio, 22 Premios Billboard de la Música Latina, 19 Premios lo Nuestro, 19 Premios Juventud, 6 Latin AMAs y 12 nominaciones al Latin GRAMMY.

El artista de origen dominicano tiene una fanaticada masiva con más de 55 millones de seguidores en las redes sociales y ha llenado conciertos a capacidad en muchas de las sedes más prestigiosas de América Latina y los Estados Unidos.

En febrero 2019 Prince Royce hizo historia convirtiéndose en el primer y único artista tropical que se presenta en el Houston Rodeo en el Estadio NRG donde atrajo a más de 55,000 personas a su concierto.

Su mas reciente producción discográfica, FIVE, fue lanzada en febrero de 2017 y es el quinto álbum de Royce. El disco debutó #1 en la lista de álbumes Latinos de Billboard y le valió a Royce las ventas más altas de la primera semana de cualquier álbum latino en los dos años anteriores al lanzamiento. El álbum ha sido certificado Multi-Platino por la RIAA en los Estados Unidos y cuenta con múltiples certificaciones internacionales. La producción también fue incluida en la codiciada lista de los “Mejores 10 Álbumes del Año” de la revista Billboard y Royce fue nombrado como uno de los “Mejores Artistas Latinos” del 2017.

Algunas de sus colaboraciones incluyen: Shakira, Chris Brown, Jennifer Lopez, Selena Gomez, Becky G, Snoop Dogg, Pitbull, Thalia, Maná, Daddy Yankee, Anitta, Ludacris, J Balvin, Bad Bunny, Farruko, y Maluma, entre otros. Prince Royce también ha comenzado a ganar territorio en su carrera como actor y co-protagonizó como Pedro en la transmisión musical de Fox Live “The Passion” en 2016 y como parte del elenco de la exitosa serie de Hulu, “East Los High”. En el 2018, Royce tuvo una participación especial como estrella invitada en la película televisa de Disney, “Elena of Avalor: Song of the Sirenas”, en la que interpretó el personaje del Principe Marzel.

El 9 de agosto de 2018 fue proclamado el “Día de Prince Royce” en la ciudad de Nueva York por el Alcalde Bill de Blasio, por sus aportes a la sociedad y por ser un ejemplo a seguir para la juventud. Ha ingresado al Bronx Hall of Fame con una calle que lleva su nombre y corrió en el mundialmente conocido Maratón de la Ciudad de Nueva York para recaudar fondos y crear conciencia sobre la importancia de la educación en escuelas públicas y sobre enfermedades del riñón.