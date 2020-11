$!¿Qué llevó al cantante urbano Anuel AA a retirarse de la música?

“En estos Grammy yo me retiro”. Con ese contundente mensaje el cantante de música urbana Anuel AA ha anunciado su retiro de la música. Esto ha causado confusión y pena entre sus seguidores.

El puertorriqueño compartió el video a través de las cuentas sus redes sociales justo antes de la celebración de la gala de los Latin Grammys.

Con ‘Me contagié’, el reggaetonero parece decir adiós, por lo menos temporal de una carrera de altibajos que lo ha colocado como uno de los más reconocidos del género.

En dicha canción, el cantante habla de la depresión y soledad que atraviesa a pesar de la fama.

Pero, ¿qué llevó al cantante a tomar la decisión de retirarse?

Cabe mencionar que en las últimas semanas, los rumores sobre una posible ruptura entre Anuel AA y Karol G habían cogido fuerza. Si bien la pareja había compartido todo el confinamiento por el coronavirus, desde ya hace algunos meses no hay ni rastro de ellos dos. No obstante, hace unos días la artista mencionó en un comentario al reggaetonero, pero no obtuvo respuesta.