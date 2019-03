$!R.Kelly sale de la cárcel tras abonar deuda por la manutención de su hijo

En las pasadas semanas, su caso cobró notoriedad debido a la emisión de una serie documental de televisión que ha llevado a las autoridades a interesarse de nuevo por estos delitos.

“Surviving R.Kelly” es el título del documental de seis episodios que emitió el canal Lifetime en enero acerca de este artista de R&B que alcanzó la fama en los años 1990.

Pocas horas antes de ser detenido el pasado miércoles, Kelly concedió una entrevista a la cadena CBS en la que volvió a rechazar las acusaciones y criticó el documental por ofrecer supuestamente una visión sesgada de los hechos.

“Si ves el documental -lo que estoy seguro que has hecho-, todo el mundo dice algo malo de mí, nadie dice nada bueno. Me pintan como si fuera Lucifer. No soy Lucifer, soy un hombre. Cometo errores, pero no soy un demonio y, en ningún caso, soy un monstruo”, sostuvo el cantante.