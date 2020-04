Salseros criollos ayudan a 800 djs de todo el país por el COVID-19; piden asistir a los músicos

El impacto del coronavirus en el negocio

“Es imposible que no nos afecte. Nosotros vivimos de la gente, de la aglomeración, de estar cerca del público, de las fiestas. Lamentablemente este virus vino a hacer todo lo contrario, a evitar que la gente se reúna”, fueron las palabras de Alex Matos al reflexionar sobre los estragos del coronavirus.

Sin sonar alarmista y más bien realista, es de los que cree que seguirán siendo afectados luego de la pandemia. “Oigan bien muchachos, seguiremos siendo los más afectados después que todo se resuelva. La gente volverá a trabajar, sin embargo a los del espectáculo nos tomará tiempo porque la gente no tendrá dinero para fiestas, sino para resolver sus líos”, consideró Alex Matos.

El artista abundó en que hay países que están hablando de permitir conciertos después de otoño del 2021. “Lo que está pasando es incierto para nosotros los artistas”, afirmó Matos.

Piden apoyo para los músicos

“Si para nosotros el futuro es incierto imagínense para los músicos”, se lamentó el intérprete de “Si entendieras”.

Alex Matos mencionó que se le puede sacar provecho a las regalías de sus discos y a las ventas digitales, pero para los músicos, quienes viven de las tocadas en vivo no es lo mismo.

“Aprovecho la ocasión para pedir al Ministerio de Cultura que incluyan a los músicos que trabajan con todas las agrupaciones de este país, ayúdenlos, entrenlos en los programas FASE. Nosotros con lo poco que tenemos lo hemos compartido. De hecho, nadie había hablado de ayudar a los Djs. Esperemos motivar con esto a otros géneros musicales”, clamó el salsero.

Chiquito compartió la opinión de Alex Matos y refirió que aunque los músicos de su agrupación tienen seguros médicos hace falta más apoyo. “Sabemos que no es suficiente. Nosotros tenemos más manejo por otras entradas como Youtube pero los músicos si no tocan no hay dinero”, dijo.

Sexappeal señala que el reloj no se detiene: “Los gastos está ahí. Todos tienen sus compromisos según su nivel. Dios tiene la última palabra hasta que tiempo esto seguirá”.

Pakolé se incorporó a la opinión de Sexappeal y acotó que no todos los artistas son dueños de su proyecto.

De igual forma a Alberto María esta situación le ha afectado muchísimo, sumado a que emprendió un proyecto solitario. “Creo firmemente en Dios que vamos a retomar las actividades”.

Proyectos de los salseros

Entre risas, humor y camaraderías, estos salseros estuvieron relajados y se mostraron respeto, por lo que las colaboraciones continuarán.

Aunque en lo inmediato se encuentran concentrados en las ayudas a los djs, hablaron de trabajar sus carreras en conjunto, es decir, colaborar juntos, promocionarse en sus distintas redes sociales. “Se trata de apoyarnos de forma mancomunada”, adelantó Alex Matos.

Las grabaciones y nuevas canciones no se han detenido, prueba de ello son 24 salsas nuevas que se están trabajando, comentó Matos. “¿Qué género musical tiene ahora mismo 24 productos nuevos? Todos nosotros estamos trabajando”, reflexiona.

Alberto María sugirió un disco entre todos al estilo La Fania All Star.

La salsa sigue

Sexappeal aprovechó para dejar claro que la salsa sigue arriba, pese a que muchos piensan que el género va en declive. Con un tono enérgico y apoyado por sus compañeros defendió que a los que propugnan esa idea no se le va a dar su ‘plan diabólico’. “Ahora los salseros estamos más unidos que nunca”, resaltó.

Insistió en que “la salsa no ha muerto” y estimó que en lo próximo se podrá ver el resultado de este junte. Todos nos mantenemos vigentes. Los fines de semana todos estamos sonando con un tema. No sé por qué esa desesperación a querer venir a inventar cosas en cuanto a la salsa. Gracias a Dios, al público y a los medios la salsa está donde está”, afirmó.

Sexappeal sonó con el homenaje a Juan Bau y Nino Bravo y el tema “Todos los tiempos”; Yiyo Sarante con “Sálvame” y “Lo mejor de mí”; Alex Matos promueve “Ya me enteré”. Mientras que Chiquito Team Band difundió “Bachasalsa” y “Corazón suavecito”.

En tanto que Pakolé tiene el sencillo “Soldadito marinero”, Alberto María promocionó “Sigue tu vida” y “Por ella”, esta última con Yiyo Sarante, y Edwin el Futuro de la Salsa lanzó “He bebido”.

Lo que hacen en cuarentena

Alex Matos: “Estoy haciendo ejercicio en casa, comiendo mucho y no voy a negar que me bebo un traguito de vez en cuando”.

Sexappeal: “Esta cuarentena se me ha hecho un poco fácil porque no soy de salir mucho. Estoy tranquilo con mi familia, mi esposa, mis hijas”.

Edwin El Futuro de la salsa: “He aprendido a cocinar con tutoriales de Youtube”.

Chiquito Team Band: “Me mantengo haciendo ejercicio y produciendo en el estudio con Manuel”.

Pakolé: “Estoy con la familia completa, hago ejercicios y ayudo en los quehaceres”.

Alberto María: “Cocino, escucho la radio; me gustan los programas de opinión. Estoy viendo la serie “The Last Dance” de Michael Jordan en Netflix”.

Quedarse en casa

Alex Matos motivó a la ciudadanía a quedarse en casa y encomendarse a Dios y precisó que hasta que no respete la cuarentena no va a parar la ola de contagios. “No cometan el error de aglomerarse, si tenemos que salir a la casa todo lo que llegue que sea lavado y desinfectado. No lleven el virus a la casa”, recomendó.

Sexappeal admitió que nunca antes había existido tanta unión en los salseros y la cuarentena cambió eso para bien. “Todos tenemos que darnos amor e importantizar las cosas que realmente tienen valía. Esto ha sido increíble”, concluyó.

“Eso es un regalo del coronavirus”, respondió Alex Matos.

Tener reunidos a los principales salseros del país no pudo terminar de la mejor manera que cantando con algarabía. Todos hicieron la señal de las claves y finalizaron improvisando un estribillo de “Quédate en casa” y a viva voz gritaron “¡Qué viva la salsa!”