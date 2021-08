Thalía llega a los 50 años 'sin-cuenta' y los celebra en redes sociales

Thalía celebró en todas sus redes sociales su cumpleaños número 50 y sus seguidores hicieron lo propio al recordar no solo los mejores momentos de la cantante mexicana, sino las razones por las que la aman.

“¡Happy birthday to me! 50, y así vivo mi vida “sin-cuenta” de aquellas malas experiencias, sino más bien aprendiendo de ellas. Sin-cuenta de las personas que me hirieron, sino atesorando a las personas que me aman”, escribió en Instagram para enumerar una gran lista de enseñanzas que ha vivido en este número de años.

Entre regalos, risas y bailes, muy característicos en Thalía, la cantante agradeció a sus padres, a su familia, a sus amigos y a sus seguidores por darle vida y acompañarla en todos los trayectos.

Recientemente Thalía presentó lo que aseguró ser uno de los discos más personales e importantes de su carrera, 'DesAMORfosis', en donde además de componer, produjo varios temas por lo que fue para ella un gran reto profesional.