$!Un Arjona muy Pichardo este sábado en Hard Rock

Por cuarta ocasión Juan Carlos Pichardo Jr. entra en la piel de su ídolo para el espectáculo “Pichardo Arjona”, un show donde no sólo cantará canciones de Ricardo Arjona, sino que lo imita durante el espectáculo que tiene una hora y treinta minutos de duración. Para Juan Carlos es siempre un placer realizar este show, por lo que en esta ocasión se puso un poco más ambicioso y decidió hacerlo en Hard Rock Café, para que así lo pueda disfrutar un público más amplio. “Este ha sido un espectáculo que ha tenido éxito, pero esta vez llega a un escenario más grande. Lo habíamos hecho en micro teatros, con capacidad de hasta 500 personas, pero ahora en Hard Rock tenemos un espacio mucho más grande. El primero lo hice por capricho, porque Arjona es el primer artista que imité, y ya hago 36 voces. Este es un sueño que me ha quedado bien”, afirmó Pichardo. Al igual que la carrera de Arjona ha seguido evolucionando con los años, así mismo ha pasado con el show, por lo que tendrá algunas novedades como adelantó a TL Juan Carlos. “El álbum Circo Soledad incluyó dos canciones que para mí son las mejores, y ahora yo abro el show con una de esas canciones. También vamos a dar oportunidad al talento nuevo que viene subiendo como son Paloma Rodríguez y Karla Abreu, porque entiendo que hay que abrirle espacio a esos jóvenes que están apostando al arte”. 18 canciones es el total de temas que serán interpretados por Pichardo en total imitación, pero también estará tocando el piano e interactuando constantemente con el público presente, pues como nos confiesa, su verdadera pasión es la música, aunque ha sido el humor el que le ha dado mayor popularidad. El artista está claro que mucha gente siente rechazo por Arjona, pero esto no parece quitarle el sueño, al igual como al guatemanteco, que no se inmuta ante los comentarios negativos. “La gente a la que no le gusta Arjona no se llaman haters, se llaman sabinistas. La gente de Sabina no quiere saber de Arjona. A mí no me gusta Sabina, pero no soy hater de él. Arjona se ha dedicado a cantarle a lo absurdo y abstracto, pero tiene sentido”.

La comedia

Conocido en primer lugar como humorista, es de esperar que durante el concierto haya espacio para la risa. “Todos los shows que hago deben llevar comedia. Entre las canciones nos vamos a reír y no van a faltar las rutinas de humor. Pero, “Pichardo Arjona” no es un show de parodias, son las canciones de Arjona interpretadas junto con una gran banda que siempre me acompaña, compuesta por músicos profesionales de Bellas Artes y, entre canción y canción, tenemos que reír”.

Diversidad

“No soy sólo humorista per se, soy artista, y el arte es muy diverso para encasillarme. Sería absurdo. Entiendo que tengo muchas herramientas para lograr muchas cosas en el arte y nunca quisiera encasillarme como humorista, cuando también puedo cantar, animar, hacer imitaciones. Lo que trato es que todo tenga un núcleo, y mi núcleo es el humor. Que todo lo que haga lo pueda mezclar con el humor. No todo el que imita tiene la capacidad de hacer reír, como no todo el que canta te puede hacer reír. Conmigo el punto en común es la risa y el entretenimiento porque al final para eso estamos. La gente quiere soltar un poco las noticias, los problemas de las facturas, los problemas familiares... Al final no quisiera que la gente vaya no solo a verme cantar, es un show completo como todo lo que hago”. Para esa noche especial el artista está feliz de volver a interpretar sus temas favoritos del artista, aunque reconoce que no canta solo las que le gustan a él, sino que trata de hacer una buena selección para todos los fanáticos de Arjona. Pero su favorita, “Tarde”, no se puede quedar, pues con este tema Pichardo aprendió a tocar el piano. Adelanta que estarán las canciones más famosas y que todos van a poder cantarla junto a él mañana sábado en Hard Rock Café.

Hard Rock Café. Sábado 2 de marzo. 10:00 p.m. Stand up, RD$760; General, RD$1,085; VIP, RD$2,165 y First row, RD$2,925.