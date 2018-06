Vetados por vulgares difusión en la TV y la radio, temas de El Lápiz, Don Miguelo y La Insuperables

La resolución de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos

RESOLUCION No.003/2018

¨Se les hace Formal y Expresa Advertencia Legal¨, a los propietarios, directores, conductores, encargados o afines, de los diferentes medios radiofónicos y televisivos, para que se proceda hacer cumplir la presente resolución, por las razones expuestas en el cuerpo de la presente.

La Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, en el ejercicio de las atribuciones que nos confiere La Constitución de la República, la Ley 1951 y la 127-01, el Reglamento 824, el Decreto 4306 y demás disposiciones complementarias, asistido de la infrascrita Secretaria.

CONSIDERANDO: Que los artistas conocidos por los nombres de Yobawell, Mister Willys, La Insuperable (La Mami del Swaggar), Don Miguelo, Anthony Quinn, Kiubbah Malon Feat. Many Malon & Jose Victoria, Lápiz Conciente, Ceky Viciny, Chiki El de la Vaina, Punto 5, Aliany García han grabado temas musicales con expresiones e imágenes ofensivas, en contra a la moral y a las buenas costumbres.

CONSIDERANDO: Que en efecto los artistas:

1. Yobawell en su grabación Desnúdate se manifiesta de la siguiente manera: “desnúdate como la última vez, que yo te quiero ver. Baby hay que pasarla bien... sexo, humo y alcohol así la pasamos mejor, lo hacemos aquí en mi cama, prendemos por la mañana, me gusta cuando me lo mamas, se viene encima de mi cama, ella quiere que yo le dé por eso ella siempre me llama. Yo sé que te gusta cuando yo me vengo, encima de tu cuerpo, rozándote lento, besando tu cuello, pintándolo lento, me pongo violento, sin sentimiento, me pongo pa’eso, me pongo pa’eso. Quiere que le dé, entremos en sexo. Tú eres como una rosa que no nunca se marchita, quiere que yo te la tire encima, quiere que yo le de pa’lla. Lo hacemos en moteles to’lo wikene, quiere te dé por eso tu viene, quiere que te dé eso te entretiene, tu siempre te viene, siempre te viene. Ella quiere que yo le dé, siempre viene pa’donde mí. Tu ere’mi bebe, vámonos de aquí, este no es el fin, déjame yo darte por ahí... Ella quiere que me la lleve pa’mi casa, quiere que se lo haga debajo de la terraza. Quiere que yo le diga lo de ayer, ella se puso bella y hasta conmigo ella se fue. Lo hacemos como debe de ser, la noche hasta la amanecer. Conmigo ella se fue, entiende que yo siempre ‘toy patí mi bebe, esta noche yo te lo quiero meter, en to’la posiciones bebe. Ella conmigo ella se fue, entiende que yo siempre e’toy pa’ti mi bebe... rozando tu piel, te vienes conmigo... te pongo lo’panty... déjame quitarte lo panty... yo quiero partirte eso ahí... No digas que no, le meto la acción. Un ratico slow en el sillón. Yo sé que tú quieres, por eso tú vienes. En la noche te vienes, lo hacemos en moteles... quieres que te dé, por eso tu vienes”.

2. Mister Willys en su tema titulado Que vibre incita a la vulgaridad tanto en sus expresiones como en las imágenes del video:“...pónteme de espalda, muéveme esa nalga, pónmela que vibre, pónteme de espalda... (se repite varias veces) que vibre, que vibre, que vibre... ven que yo lo tengo, ya e’to ta libre. Subete’me encima, pónmela que vibre. Mami chula to soy tu locón, ven y pégate de e’te bolón. Yo quiero tu chapa pa’yo hacerle un chupón. Pónmela de espalda, pónmela que vibre...”.

3. La Insuperable (La Mami del Swaggar) describe lo siguiente en su tema Mastica y Traga :“Que si me puse muy grande el culón, mastica y traga. Que no eres tu quien me lo apaga... yo no me ape’o de un maldito avión... (se repite varias veces) En mi coro mujeres vacana los cueros me dan alergia...”

4. Don Miguelo trata denigrantemente a la mujer en su canción Condón Miguelo :“Condón, condón, condón, condón, condón, condón, condón, condón... Ella quiere condón Miguelo...condón, condón, condón, condón, condón, condón, condón, condón. Este carro sin freno hasta el rojo lo meto... si yo te agarro te voy a desbaratar por atrás... tu tienes el putímetro loco y me pones a tomar en el pozo... y me aprietas como alicate... vamos a de’pelucarte, amararte, torturarte...”

5. Anthony Quinn en una grabación hecha pública nombrada Remix después del romo expresa con lenguaje vulgar, indecente y ofensivo lo siguiente:“...después del romo yo quiero un culo. Yo no sé si tú quiere un vugaron, si tú quiere un maricón. Yo quiero un culo de una mujer. Después del romo yo quiero un culo pa’sacarle chipa hasta que bote humo. Con e’te jumo he que yo le doy duro y la amaro de mi como si fuera un nudo. A la que le dicen la rapadora por que no se cansa de rapar el caldero. Llevo el rapado con la cuchara, ponerte en cuatro y rapártelo entero. A mí lo que me gusta son los cueros, que le gustan los trio y que no le paren...”

6. Kiubbah Malon Feat. Many Malon & José Victoria manifiesta con expresiones e imágenes denigrante una historia de mafia y narcotráfico en la video-cancion Arabe :“... tu te’ta quejando que no paro de llamar, Ok, una mamadita y no te vuelvo a molestar. Que tengo grajo, estas en lo cierto, parece que abajo del sobaco tengo un muerto... para no darle ñema a tu jevita Karen... Mami si yo te lo clavo yo no acabaré...”

7. Lapiz Conciente, Ceky Viciny, Chiki El De La Vaina grabaron y filmaron el tema No E’ Na’ Matalo donde con un lenguaje soez manifiestan con morbosidad el hecho de matar: “hay muchos mamaguebos privando en Jack Veneno y cuando le da plomo hay que pagarlo como nuevo... No E’ Na’ Matarlo, el bobo e’pagarlo. Mama toto, mama toto, mama toto, mama toto, mama guebo... Ya yo no te singo, deja tu celofen... porque cuando yo era puro, estaba dando el culo... (estrofas repetitivas). Muchos hablan y difaman y de frente están mamando, si rastrillo a’lante de ellos, de una vez se están cagando... yo no cojo esa, vete a singar a tu madre... tamo rapando cueros, tamo depurando totos...”

8. Punto 5 describe grotescamente en la grabación Bien por ti lo siguiente: “... el tipo que mamea y le debe a to’el mundazo. A todas las mujeres vives diciéndole cuero porque no te hicieron caso... Quieres matar al DJ porque no te payoleo, Tu ta’en droga mamaguebo. Bien por ti, bien por ti mama ñema”.

9. Aliany García en forma denigrante dice en Quiero chapia un pelotero esto: “... quiero chapia un pelotero... quiero dejar de ser cuero... a ver si encuentro uno que me haga la teta y me haga el culo... a ver si encuentro uno que me haga la teta y me haga el culo...”

CONSIDERANDO: Que como Estado Social y Democrático de Derecho y fundamentado en el respeto de la dignidad humana y demás derechos fundamentales, la República Dominicana debe garantizar, a través de su ordenamiento jurídico, la protección efectiva de los derechos de las personas conforme a la Constitución de la República y a los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos.

CONSIDERANDO: Que la Radio y la Televisión constituyen actividades de interés nacional, por lo tanto deben estar sometidas a las normas y leyes establecidas por la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía (CNEPR), que vigilará el debido cumplimiento de las mismas.

CONSIDERANDO: Que la Radio y la Televisión tienen la función social de contribuir al fortalecimiento de la integración nacional y al mejoramiento de la forma de convivencia humana, por lo que a través de sus transmisiones se debe procurar evitar influencias malsanas y perturbadoras al desarrollo armónico de la niñez, la juventud, en particular y en general de todos los dominicanos y el respeto a los principios de la moral social, la dignidad humana y los vínculos familiares.

CONSIDERANDO: Que la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía (CNEPR), tiene como propósito evitar que en la República Dominicana se lleven espectáculos públicos y emisiones radiofónicas y televisivas que ofendan la moral, las buenas costumbres y en general que puedan ser perjudiciales a los principios, valores y normas del pueblo dominicano. Por lo tanto está facultada para dictar cuantas medidas de orden y organización sean necesarias para la vigencia y funcionamiento de todos los espectáculos públicos y emisiones radiofónicas y televisivas.

CONSIDERANDO: Que el artículo 11 del Reglamento 824, para el funcionamiento de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, faculta a dicha Comisión de someter a la acción de la justicia a los que lo infrinjan o cualquier otra disposición legal confiada a su vigilancia, por tanto debe estar sujeta en todo momento a las normas que prescriben la ley de telecomunicaciones, los convenios internacionales y cualquier otra disposición legal.

CONSIDERANDO: Que el artículo 84 del Reglamento 824, para el funcionamiento de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, prohíbe toda transmisión que cause la corrupción del lenguaje, o que sea contraria a las buenas costumbres, ya sea mediante expresiones maliciosas, palabras o imágenes perversas, frases de dobles sentidos, apología del crimen o la violencia y todo aquello que sea denigrante para el culto cívico de los héroes nacionales o para cualquier persona.

CONSIDERANDO: Que los medios de comunicación se han convertido en docentes que nos enseñan a través de la publicidad qué consumir y a hacerlo cada vez en mayor cantidad y es que en efecto, el consumismo es un proceso regulado que funciona por la seducción a los individuos. Estos adoptan sin dudar los objetos, las modas, las fórmulas de ocio elaboradas por las organizaciones especializadas, aceptando eso. En esta sociedad en la cual se nos permite todo, existe una gran paradoja: somos libres, pero todos queremos lo mismo.

CONSIDERANDO: Que la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía debe tomar las providencias necesarias para la vigilancia de los espectáculos públicos, examen de películas, discos, programaciones radiales y televisivos cuando esté bajo su control, pudiendo requerir de cualquier miembro de la policía nacional la cooperación necesaria para que se cumplan sus acuerdos y disposiciones.

CONSIDERANDO: Que las palabras, expresiones e imágenes proferidas por los artistas, Yobawell, Mister Willys, La Insuperable (La Mami del Swaggar), Don Miguelo, Anthony Quinn, Kiubbah Malon Feat. Many Malon & Jose Victoria, Lapiz Conciente, Ceky Viciny, Chiki El de la Vaina, Punto 5, Aliany García atentan contra el buen uso del lenguaje en los medios de comunicación y constituyen expresiones e imágenes que afectan el derecho de los oyentes a disfrutar de los medios de comunicación sin que sean afectados o lacerados el orden público, la buena costumbre, el uso propio y adecuado del lenguaje y la dignidad humana y atendiendo al reclamo social.

VISTAS

 La Constitución Dominicana

 Ley 1951, sobre la Reglamentación de Espectáculos Públicos y Emisiones Radiofónicas y crea la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos.

 Ley No.6132 de fecha 15 de diciembre de 1972, sobre Expresión y Difusión del Pensamiento

 Ley 107-13 sobre Derechos, Deberes en Relación con la Administración Pública

 Reglamento 824, para el funcionamiento de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía. Sus modificaciones del 25 de marzo de 1971 mediante Decreto No.4306

 Decreto No. 301-05 de fecha 7 de mayo de 2005

 Resolución No.008/2014 de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía.

Por tales motivos, se dicta la siguiente:

R E S O L U C I O N

En el ejercicio de las atribuciones que nos confiere la Constitución Dominicana, Ley 1951, Ley 107-13 sobre Derechos, Deberes en Relación con la Administración Pública, el Reglamento 824, el Decreto 4306, Decreto No. 301-05 de fecha 7 de mayo de 2005, Resolución No.008/2014 y demás disposiciones complementarias, ¨Se les hace Formal y Expresa Advertencia Legal¨, a los propietarios, directores, conductores, encargados o afines, de los diferentes canales y programas televisivos, para que en lo sucesivo procedan hacer cumplir la presente resolución:

RESUELVE

Primero: Se procede a inhabilitar las presentaciones en radio y televisión de los siguientes discos y videos de los artistas:

1. Yobawell - Desnúdate

2. Mister Willys - Que vibre

3. La Insuperable (La Mami del Swaggar) - Mastica y Traga

4. Don Miguelo - Condón Miguelo

5. Anthony Quinn - Remix después del romo

6. Kiubbah Malon Feat. Many Malon & José Victoria - Arabe

7. Lápiz Conciente, Ceky Viciny, Chiki El De La Vaina - No E’ Na’ Matalo

8. Punto 5 - Bien por ti

9 .Aliany García - Quiero chapia un pelotero

Segundo: La CNEPR se reserva el derecho de iniciar el proceso judicial en contra de los propietarios, directores, conductores, encargados o afines de la radio y la televisión del país en su condición de comitentes al incumplimiento de esta resolución de acuerdos a la Ley y el Derecho.

YO, Dayana Mella, CERTIFICO Y DOY FE, que la presente RESOLUCION, fue firmada por el Presidente J.M. Hidalgo, Vicepresidenta Glenys Thompson Polonio, Miembros Cándido Ventura Ortega, Elido A. Reyes Peña, Plinio Samuel Candelaria y por la infrascrita Secretaria, integrantes de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, CERTIFICO que la presente copia es fiel y conforme a su original que reposa en nuestros archivos, la cual firmo, expido y sello en la Ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, hoy día martes (11) del mes de junio del año Dos Mil Diez y Ocho (2018).

Licda. Dayana Mella

Secretaria Interina