Vicente García alista la grabación de su nuevo disco

SANTO DOMINGO. El cantautor dominicano, Vicente García anunció que se alista para la grabación de su tercera producción discográfica luego de concluir su gira.

Así lo hizo saber a través de su cuenta en la red social de Instagram en la que escribió. “Después de casi 2 meses viajando hoy regreso a mi casa con la maleta llena de satisfacciones e ilusiones . La vida me ha regalado uno de los momentos más importantes de mi carrera y aunque no puedo decirlo yo me muero por contarlo. Esto marca el comienzo de una nueva etapa: mi tercer disco”