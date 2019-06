$!Vicente García: “Yo voy en la corriente de lo que me gusta y disfruto hacer”

Desde que conocimos a Vicente García en su etapa de roquero era fácil apostar por su talento. Años después, tras darle un giro a su carrera, ha logrado superar las expectativas y vivir su arte a su máxima expresión.

Luego de dos exitosas producciones, cierra con broche de oro una etapa con “Candela”, un disco en el que se atreve a mostrar su propuesta de merengue y en el que se muestra más crudo como compositor. El artista conversó con DL sobre los nuevos sonidos que muestra en el álbum.

—Luego de “Melodrama” (2011) y “A la Mar” (2016), presentas un disco que sigue el mismo camino de sonidos caribeños. ¿Esta es una continuación a las propuestas anteriores?

Es básicamente una evolución de mis otros dos discos. En el primero comencé a trabajar la bachata, siendo mi primera vez trabajando la música dominicana, y luego en “A la mar” decidí profundizar un poco en las raíces en la música dominicana y afroantillana. En esos discos tuve una mirada hacia el merengue, pero no me atrevía a abordarlo. Sentí que en este tercer álbum quería experimentar con el merengue, que en realidad es el ritmo que más nos representa a los dominicanos.

—Tu propuesta se ha caracterizado por ser innovadora. ¿Sientes que vas un poco contra la corriente de lo que es más comercial y popular en la actualidad?

Yo voy en la corriente de lo que me gusta y disfruto hacer. Desde que comencé a hacer música lo he hecho con una identidad muy divertida y con música muy bonita. Simplemente he seguido ese hilo conductor y a mí me ha funcionado y ha hecho que tenga la carrera que a mí me interesa hacer.

—¿Por qué decides apostar por el merengue?

Cuando decidí hacer merengue sabía que implicaba un gran reto. Más que porque digan que no está en su mejor momento, sino por yo no venir de una base merenguera. Con eso en mente traté de buscar mi propia forma de hacer merengue. Lo que hice fue buscar en el origen del merengue, en los merengues de los 50 y 60, ahí comencé a indagar y a ver ciertas formas alternativas de hacer merengue, vi los diferentes colores y encontré mi identidad. Digo que es un disco de merengue, pero que en realidad parte del merengue para fusionarse con un millón de cosas, al final la base más importante es el merengue, pero hay de todo. Reggae, trap, un poco de electrónica, hay bachata, hay canciones a piano y voz, pero evidentemente el valor más importante de este disco es el merengue.

—¿A qué le escribes en “Candela”?

Trata la intensidad con la que nosotros los caribeños amamos o sufrimos por amor. Esa candela que uno tiene adentro. Las letras son directas y se ríen de uno mismo, de los enamoramientos y sus desgracias. Son cosas muy caribeñas y que se diferencia de “A la Mar” que era mucho más ingenuo y tímido.

—Muchos plantean que lo que el merengue necesita son relevos. ¿Desde ahora serás merenguero?

Me siento cómodo dentro del género, pero igual no siento que a partir de ahora solo voy a ser merengue, es algo como que se incorporó a mí, un ritmo que me he dado cuenta que me encanta interpretar y me encanta como se siente cuando la gente baila un merengue mientras tú lo cantas. Haré más merengue, pero también más bachata y reggae. Música en general.

—La música urbana arropa la atención. ¿Experimentarías con el género?

Lo urbano es muy amplio y no es solo lo que se conoce en dominicana con el dembow y el reguetón. Hay muchos géneros que se pueden catalogar como urbano como el dancehall o el R&B. Todas son cosas que me interesan.