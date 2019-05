Víctor Manuelle se adueña de Puerto Plata

El salsero puertorriqueño demostró una vez más cómo ha logrado mantenerse vigente en el gusto popular por 25 años. Un hombre cercano, conversador, con sentido del humor y acompañado de su mejor arma: la nitidez de su voz, mantuvo cautivo y eufórico al público que abarrotó el anfiteatro Juan Lockward, de Puerto Plata, la noche de este sábado 11 de mayo.

Fuegos artificiales dieron paso a la entrada del “sonero de la juventud”, quien “para variar” lucía regio, esta vez vestido completamente de negro.

Sus acostumbrados pantalones en leather, a juego con una camisa manga larga ceñida y zapatos casuales, pusieron a suspirar a las féminas, cuyos gritos de algarabía no faltaron durante todo el espectáculo.

Los acordes de la canción “Tú volverás” marcaron el inicio del concierto que se extendió por hora y media, tiempo que el público se mantuvo de pie, mientras el cantautor hacía un recorrido por su carrera musical, en el marco de la gira 25/7.

El artista continuó encendiendo la noche con los éxitos “No hace falta nada” y “Si tu me besas”, para luego saludar a los presentes.

“¡Buenas noches Puerto Plata, buenas noches! Esta noche será difícil porque como no he tenido la oportunidad de venir aquí tan frecuentemente yo me imagino que ustedes quieren escuchar todas las canciones... desde las de 1995 hasta las de 2018...”, dijo Víctor Manuelle, quien recibió un largo “sí” como respuesta.

Para probar la memoria de sus seguidores, se trasladó al 1996, año en que lanzó el disco que lleva su nombre y que contiene el sencillo “Como una estrella”, tema que la gente cantó de principio a fin.

Dentro de su repertorio incluyó “Apiádate de mi”, canción que dijo le abrió las puertas en República Dominicana en 1994, cuando vino por primera vez.