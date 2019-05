$!Vidente dominicano tira las cartas por Paulina Rubio y aparece la muerte

El vidente dominicano conocido como Niño Prodigio, -el mismo que había dicho que era hijo de Juan Gabriel- realizó una tenebrosa predicción a la cantante mexicana Paulina Rubio.

Según una información publicada en “El Diario” de Nueva York, el “iluminado” visitó el set de Despierta América y ahí leyó las cartas para Paulina Rubio, quien actualmente vive días complicados debido a los problemas que mantiene con Gerardo Bazúa y su exesposo Nicolás Vallejo Nágera, en torno a los hijos que tuvo con éstos.

“Esta carta no me gusta, que tiene que ver con muerte. Pero no quiere decir que alguien se vaya a morir, ojalá que así sea. Pero creo que es como el final de un tiempo. Todo este problema llegará a un final pero no muy agradable. Aquí le sale paz, pero le aconsejo que tiene que buscar la paz”, relató.

El video de la predicción se ha vuelto viral, y los fanáticos de la diva mexicana criticaron al vidente a través de las redes sociales, acusándolo de alarmista y poco profesionalki. ¿Qué cree usted?