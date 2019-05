$!VIDEO | “A José José lo violaron sus amigos”

“Eso se lo contó a Marisol, a su hija, son heridas muy grandes, que yo no alcanzaba a entender porque yo no sabía de las violaciones, no sabía tanto de su infancia, siempre pensaba por qué este muchacho siempre está muy triste, no hubo nunca nada que realmente lo entusiasmara para dejar la maldita botella, la dejó hace 27 años y ya no tuvo vida”, aseveró.

Noreña agregó que esto que le pasó a José José al parecer fue también culpa de la bebida, en la cual se refugiaría tras comenzar su carrera musical.

”Pues los amigos de la colonia, eran unos niños que andaban en la calle, me entiendes, que andaban en la calle, que tomaban alcohol de muy chiquitos porque en su casa había alcohol siempre, su mamita rellenaba las botellitas con alcohol”, finalizó.