Video | Alcalde de Arroyo Barril se opone a la construcción de la escuela de Ricardo Montaner y este reacciona

Cada vez que se hace más difícil al destacado cantante Ricardo Montaner su sueño de construir una escuela en Samaná, el lugar donde tiene residencia.

El alcalde de Arroyo Barril, del municipio de Samaná, Luis Felipe Almonte Fermín, se opuso a la construcción de la escuela y programa educativo del reconocido intérprete nacionalizado dominicano.

En un video junto con algunos moradores, el alcalde explicaba: “Si la comunidad no quiere, por encima de la cabeza mía hacen aquí lo que la comunidad no quiere. Esa gente (los Montaner) tienen la autorización de hacer su escuela en su finca, ahí pueden hacer lo que ellos quieran”, fueron las contundentes palabras del representante local, recibiendo la aprobación de los presentes, que al parecer están de acuerdo con que no se lleve educación a la zona.

El alcalde señaló el lugar de un solar que buscan comprar para agrandar el cementerio que está cerca de la casa de la familia Montaner. Se recuerda que Ricardo Montaner compró un terreno cerca de ese camposanto y de su vivienda para levantar la escuela.