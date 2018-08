VIDEO: “La fama es cruel, no se la deseo a nadie”, asegura Ozuna

SANTO DOMINGO. El cantante puertorriqueño de origen dominicano Ozuna sorprendió a más de uno al señalar que no le desea la fama a ninguna persona, asegurando que es cruel. La información la emitió durante una entrevista con People en Español a propósito de la promoción de su más reciente álbum Aura.

El intérprete de “Escápate conmigo” y “Dile que tu me quieres” reveló el lado no tan bueno de la fama. “[La fama] es cruel, es algo que no se lo deseo a nadie. Es algo que es bueno para los ojos del público pero para el que lo vive no, porque te saca de lo que tú eres, a ser otra persona que tú no quieres ser, o no eres”.

Sobre su álbum señaló: “Aura es lo que quiero reflejar con mi corazón, lo que tiene mi alma, lo que quiero demostrarle al mundo que he aprendido en este transcurso de mi carrera”.

También habló sobre sus temores, “[temo] a perder el temor de Dios, porque pues, estamos en un mundo susceptible que podemos resbalar en cualquier cosa, estamos dispuesto a todo y más nosotros que somos famosos”.

“Soy fiel al que es fiel conmigo, al que no, pues no cuente con eso”, concluyó el denominado negrito de ojos claros.