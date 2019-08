VIDEO | Mozart La Para lo confirma: “Sí, tengo planes de boda y de tener hijos”

El cantante Mozart La Para tiene planes grandes en la música, esto incluye colaboraciones con estrellas internacionales que le darán un realce a su carrera y giras internacionales. J Balvin, Nicky Jam, Sean Paul, Ozuna y Farruko, son sólo algunos de ellos, así lo informó durante entrevista con Daniel Sarcos, en el programa Aquí se habla español . “Si tú ves mi playlist que no ha salido, dices retírate”, enfatizó el exponente urbano.

El cantante no sólo habló de todos sus planes profesionales, también tocó elementos de su vida personal.

“La gente siempre va a estar en lo que está en el momento, y más si eres figuras públicas”, argumentó.

“Claro que tengo planes de boda y de tener hijos”, reveló, y señaló que no es temprano como pudiera pensar la gente, porque “la vida es muy corta”.

Sobre la relación con su ex Alexandra Hatcu, Mozart aclaró. “La gente está contando desde el divorcio para acá, pero eso hace tiempo que murió”.

Negó que la situación que vive actualmente le afecte en su música. “Siempre he tenido haters, lo que pasa es que antes no tenían de qué hablar”, argumentó.

Agregó que la relación con su ex se limita a lo concerniente con la hija en común.

De la boda, aunque no dijo fecha exacta mandó al presentador Sarcos a confeccionar su traje porque la invitación le llegará.

Reveló además que se lleva muy bien con la ex pareja de su novia, tanto así que cuando él va a buscar la niña de Dalisa Alegría es a él (Mozart) a quien llama para decirle que va “rodando” a buscarla. Aclaró que no le importaría que su ex pareja se case, pero si le gustaría conocer al hombre que vaya a estar con su hija.