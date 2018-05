VIDEO: Romeo Santos habla del libro sobre Aventura: “A mí no me preguntaron”

SANTO DOMINGO. El libro “La gran Aventura de la bachata urbana” del periodista Máximo Jiménez sigue dando mucho de qué hablar. No sólo porque narra los inicios del grupo más exitoso de este género, sino porque varios de sus integrantes aseguran que no fueron consultados para narrar sus experiencias.

A través de su cuenta de Instagram a principio de mes, Henry Santos se refirió al tema asegurando que “nadie puede contar lo que no vivió, o vivió desde otra perspectiva, y mucho menos lucrar a expensa de que ustedes, nuestros fanáticos, compren por desconocimiento”, mostrando disconformidad con la publicación.

Este martes fue Romeo Santos, líder de la agrupación quien negó que se le haya consultado . El artista, quien se encuentra en una exitosa gira por varias ciudades de Europa, dijo al periodista Tony Dandrades “a mí no me preguntaron. Realmente no te podrías decir algo positivo o negativo porque realmente no conozco la intención del que escribió el libro”.

Agregó que entiende a su primo Henry, pues estima que se debió consultar a los ex integrantes para por lo menos corroborar las informaciones.