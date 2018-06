VIDEO: Techy debuta en primer lugar en iTunes con “Volverás”

SANTO DOMINGO. La cantautora Techy Fatule celebró hoy sus seguidores la acogida que ha logrado su más reciente tema titulado “Volveras” cuyo video, en tan solo cuatro días ha logrado más 400 mil reproducciones en Youtube y debutó en primer lugar en iTunes.

La artista escribió un mensaje en su cuenta de Instagram en la que agradeció a sus seguidores el apoyo que le han dado. “Lo que pensé vivir a mis 18 me esta tocando vivirlo a los 31. Hoy entiendo la razón. Me tocaba madurar y aprender, para disfrutar con CONCIENCIA los frutos de mi trabajo. Me faltan muchas cosas por cumplir, pero que hoy debutemos con un #1 en @itunes y mas 400,000 visitas 4 días en youtube es algo que le estoy celebrando en grande a la Techy de 18 años. Gracias amigos!”