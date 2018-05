Villar hará concierto hoy para las madres

El artista que además es compositor, músico, actor, artista plástico y arquitecto, cuya particular voz siempre se destaca, ha tenido vasta experiencia en el teatro musical dominicano y es egresado del Conservatorio Nacional de Música y Berklee Collage Of Music - Berklee On The Road, dominando diferentes técnicas vocales del clásico lírico – mixtas – popular solida y altamente fluida.

El concierto una buena opción para celebrar, se llevará a cabo en Micro Teatro Santo Domingo, ubicado en la Calle José Reyes 107, Ciudad Colonial, con un costo de 500 pesos por persona.