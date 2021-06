$!Virlán García marca un regreso a la música 'más maduro' y con más identidad

“Ahora soy un Virlán más maduro, pero aún me falta mucho por aprender, no es lo mismo esto a lo que componía hace seis años y es un sueño, siento que apenas vamos empezando”, dice el cantante y compositor en entrevista con Efe.

En octubre del 2020 Virlán firmó contrato con la compañía Sony y eso no solo le abrió las posibilidades técnicas en su quehacer artístico, sino que lo ha hecho sentirse más 'contento y a gusto' con él mismo y lleno de libertad.

'Lo que escribo nace de mi inspiración, nace de lo cotidiano, en cosas que la gente pasa y me fijo en mis amistades y familiares, en todo lo que me rodea para escribir este tipo de canciones', dice el cantante de Guasave, Sinaloa.

Esto lo ha mostrado en los cinco temas que ha ido desvelando desde inicios de año y que han marcado su reactivación en la música tras dos años en pausa.

Según adelanta, el proyecto está casi finalizado y solo faltan las fotografías y el arte que enmarcará la portada del material.

Pero dice que de esas siete canciones que aun no han sido escuchadas, todavía quiere mostrar algunas más antes de 'abrir la puerta' en su totalidad al primer disco que realiza con la disquera.

El lanzamiento más reciente es 'Hoy voy a olvidarte', un tema de desamor con sonidos muy tradicionales y conocidos por García que se suman a la diversidad de un disco lleno de esencia norteña.

'Es un folclor con base en mi biografía, es importante representar y decir de donde viene uno y me siento orgulloso de ser de Sinaloa, es importante que la gente sepa que acá son mis raíces y es un agasajo poder hacer este tipo de canciones', dice.

Pero además de los males de amores, el público va a encontrar canciones que pueden ser escuchadas desde los momentos felices del enamoramiento hasta los malos de los corazones rotos y de superación propia.

'He experimentado, pero nunca voy a dejar el estilo que me caracteriza que es el campirano moderno, es un movimiento y una escena que no voy a dejar, es algo que me representa y que represento', adelanta.