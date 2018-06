SANTO DOMINGO. Un notable número de intérpretes urbanos prefiere retomar la senda de los temas vulgares para poder mantener su conexión con sus seguidores.

Vladimir Dotel, líder del grupo Ilegales tiene la suficiente autoridad para hablar del movimiento urbano y aconsejar a los que decidieron tomar ese camino, a reorientar su carrera.

“Yo siento que los muchachos de aquí están buscando un sonido, creo están muy cerca de lograrlo. No podemos desconocerlo, pero algunos están tratando de limpiar sus letras y buscar mejores arreglos”.

Sin embargo Dotel que acaba de estrenar el videoclip de la Necesito un Corazon, reconoce que otros intérpretes prefieren seguir por otros transitan por otro sendero.

“Siempre habrá gente que prefiere el lado oscuro, un reflejo de lo que está pasando en nuestros barrios en donde hay gente que poca preparación. Todos quieren ser figuras, altista, con L. Entonces no hay filtro, el Internet y las redes sociales le han abierto las puertas a cualquier persona que de repente se la cree la película. Los que hacen ese tipo de trabajo no aportan al lado positivo para crecer. Entiendo que eso es lo que hay que hacer, sin dejar de lado la actualidad. Hay que buscar la evolución, mejorarse en cada entrega como si fuera la última. Yo salí del barrio y he estado en una constante evolución, esa búsqueda constante es la que deben tener nuestros jóvenes”, reflexionó.